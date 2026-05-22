Ataques israelíes al sur de Líbano dejan 10 muertos, incluidos 6 paramédicos y una menor

BEIRUT.- Diez personas, entre ellas seis paramédicos y una niña siria, fallecieron el viernes, luego de que Israel lanzara dos ataques aéreos en el sur de Líbano.

De acuerdo al Ministerio de Salud libanés, quien aseguró los ataques “violaron” el derecho internacional, informó que el primer ataque alcanzó la aldea de Hanouiyeh y mató a cuatro paramédicos que trabajaban para la Asociación de Salud Islámica de Hezbollah, además de herir a otras dos personas, entre ellas, otro paramédico, indicó el ministerio.

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Por otro lado, el otro ataque, ocurrido el viernes por la mañana contra la aldea de Deir Qanoun al Nahr, en la provincia costera de Tiro, provocó la muerte de seis personas, entre ellas una menor siria y dos socorristas de la Asociación de Scouts Al-Rissala, un grupo de paramédicos afiliado al movimiento Amal, aliado de Hezbollah, señaló el ministerio. Otras seis personas resultaron heridas, incluidos tres paramédicos y una mujer siria.

Asimismo la Organización Mundial de la Salud de la ONU informó que se han confirmado 169 ataques contra trabajadores e instalaciones sanitarias en Líbano, con un saldo de 116 muertos, desde que comenzó la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah.

Con anterioridad, se ha acusado a Hezbollah de los ataques, respaldado por Irán, de usar ambulancias como fachada para actividades de combate, sin aportar pruebas.

Cabe destacar que los ataques de Israel y Hezbollah se han mantenido pese a un alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Al momento la cifra de muertos en la más reciente ronda de combates entre Israel y Hezbollah en Líbano superó los 3 mil personas.