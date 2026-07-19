Ataques rusos matan a 6 en Kiev y otras ciudades de Ucrania, exponiendo fallas de defensa antiaérea

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    Ataques rusos matan a 6 en Kiev y otras ciudades de Ucrania, exponiendo fallas de defensa antiaérea
    Los impactos provocaron incendios en cinco distritos de la ciudad y dañaron edificios residenciales, oficinas e instalaciones industriales, así como una residencia y vehículos. AP
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Esta situación pone de relieve la escasez de sistemas de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense en Ucrania

KIEV.- Rusia atacó Kiev y otras ciudades ucranianas con misiles balísticos, drones y bombas guiadas el domingo, matando al menos a seis personas e hiriendo a decenas, informaron las autoridades.

En las últimas semanas, Moscú ha intensificado su uso de misiles balísticos cuando busca frenar los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras en lo profundo de Rusia que han causado una escasez crítica de combustible que afecta tanto al ejército como a la población civil.

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El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que está dispuesto a conceder a Ucrania licencias para producir Patriots, el medio más eficaz para interceptar misiles balísticos rusos, lo que podría reforzar las defensas de Kiev. Sin embargo, los detalles y el calendario siguen sin estar claros, y la producción completa podría tardar años.

El último ataque contra Kiev comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada y se prolongó durante varias horas, con explosiones que resonaron por toda la ciudad.

Rusia lanzó 41 misiles y 125 drones en toda Ucrania durante la noche, según la Fuerza Aérea ucraniana. El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que la mayoría de los misiles había tenido como objetivo la capital.

Más tarde el domingo, un ataque ruso contra una instalación postal cerca de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, mató a tres personas e hirió al menos a 20, según la administración regional.

Bombas guiadas rusas también alcanzaron las ciudades de Jersón y Sumy, informaron las autoridades locales y el servicio de emergencias de Ucrania, y cada uno de los ataques dejó al menos un muerto.

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