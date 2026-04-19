Ataques rusos matan al menos a dos mientras Ucrania ataca una fábrica rusa de drones

KIEV.-Ataques rusos mataron al menos a dos personas en Ucrania, dijeron funcionarios el domingo, mientras el ejército ucraniano atacó una fábrica de drones en el suroeste de Rusia.

Un adolescente de 16 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque “masivo” nocturno con drones contra Chernígov, en el norte de Ucrania, según el jefe de la administración militar de la ciudad.

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Los rescatistas encontraron el cuerpo del menor cuando retiraban escombros, informó Dmytro Bryzhynskyi en Telegram el domingo por la mañana. El ataque con drones también hirió a tres mujeres y a un hombre, indicó. Varias viviendas se incendiaron, agregó.

Drones rusos también atacaron la ciudad sureña de Jersón el domingo, según reportaron las autoridades locales.

Un hombre murió a causa de sus heridas después de que un dron impactara contra una furgoneta que circulaba por el centro de la ciudad, según Oleksandr Prokudin, jefe de la administración regional. Un segundo hombre fue hospitalizado con lesiones por la explosión, señalaron las autoridades regionales.

UCRANIA ATACA FÁBRICA RUSA DE DRONES

Mientras tanto, Ucrania atacó una fábrica de drones en la ciudad de Taganrog, informó el Estado Mayor General ucraniano. El sitio se encuentra en el suroeste de Rusia, unos 55 kilómetros (35 millas) al este de territorio oriental ucraniano ocupado por Rusia.

Según el ejército, drones ucranianos provocaron un incendio en la fábrica Atlant Aero, que diseña y produce drones de ataque y de reconocimiento, así como componentes para vehículos aéreos no tripulados más potentes que pueden transportar bombas guiadas de hasta 250 kilogramos (550 libras).

La marina de Ucrania indicó que llevó a cabo el ataque contra la fábrica de drones en el sur de Rusia, utilizando misiles de crucero Neptune de fabricación nacional.

“Esta empresa de defensa es una parte importante del complejo militar-industrial ruso, donde se desarrollaron y fabricaron drones”, declaró la marina en una publicación en línea.

También publicó imágenes de una enorme nube de humo sobre la ciudad, que, según dijo, fue el impacto de los ataques.

Tres personas resultaron heridas en un ataque aéreo nocturno contra infraestructura comercial en Taganrog, según el gobernador regional ruso, Yuri Slyusar. No precisó qué instalación fue alcanzada, pero informó que almacenes se incendiaron tras el asalto.

La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambulova, señaló que el ataque dañó “empresas comerciales” en la ciudad, así como una escuela de formación profesional y varios automóviles.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas derribaron 274 drones ucranianos durante la noche, además de bombas aéreas guiadas y un misil de crucero Neptune. El ministerio no indicó cuántos alcanzaron objetivos.