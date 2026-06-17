Fed mantiene sin cambios los tipos de interés en EU

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    Fed mantiene sin cambios los tipos de interés en EU
    El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, durante su juramentación en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 22 de mayo de 2026, en Washington, informó AP. AP
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por EFE

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La Reserva Federal anunció que los tipos de interés se quedarán en los rangos de 3.5 y 3.75%; esta sería la primer decisión en política monetaria del nuevo presidente, Kevin Warsh

La Reserva Federal de Estados Unidos (EU) decidió este miércoles mantener sin cambios los tipos de interés, que están en un rango entre el 3.5 y el 3.75%, al término de la primera junta de política monetaria dirigida por el nuevo presidente de la entidad, Kevin Warsh, que ha llegado al cargo en un momento en que la inflación sigue elevada por la guerra de Irán.

Dada la actual presión al alza sobre los precios (la inflación en mayo fue del 4.2% interanual), la Junta de Gobernadores al completo votó hoy —al término de la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed— por unanimidad mantener el referencial sin cambios.

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El presidente de EU, Donald Trump, nominó a Warsh para que fuera nuevo presidente del organismo con la idea de que impulsara políticas de mayor flexibilización después de que a lo largo del último año criticara con dureza a su antecesor en el cargo, Jerome Powell.

Sin embargo, la tesitura económica, marcada por los efectos del cierre del estrecho de Ormuz y también la resiliencia del mercado laboral en EU, ha llevado a la Junta de Gobernadores a adoptar la decisión unánime de no abaratar el precio del dinero.

También hay que tener en cuenta que el propio Powell ha permanecido en la Junta de Gobernadores —algo poco habitual para un expresidente de la Fed— y por ello sigue contando con derecho a voto.

A su vez, el banco central publicó hoy también su informe trimestral de proyecciones económicas, que muestra que de 18 miembros del FOMC que brindaron datos para el reporte, solo uno apuesta por bajar los tipos de interés por debajo del 3.5% este año.

Otros ocho se inclinan por mantenerlos en su nivel actual, y tres consideran que deberían subirse y situarse entre el 4 y el 3.75% para cuando acabe el año.

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Cinco se mostraron a favor de incrementar el precio del dinero por encima del 4% en este 2026, y uno por situarlo entre el 4.5 y 4.25%.

El FOMC apuntó en un comunicado publicado al término de la reunión que la actividad económica en EU se está expandiendo a un ritmo sólido, “a pesar de la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Medio”.

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