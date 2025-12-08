Aumentan las tensiones, Tailandia lanza ataques aéreos a lo largo de la frontera con Camboya

Internacional
/ 8 diciembre 2025
    Aumentan las tensiones, Tailandia lanza ataques aéreos a lo largo de la frontera con Camboya
    Un soldado tailandés herido es trasladado a un hospital en la provincia de Sisaket, Tailandia, después de que tropas camboyanas dispararan a territorio tailandés, según un vocero del ejército tailandés. Foto: AP/Royal Thai Army

Ambos países tienen una historia de enemistad que se remonta a siglos atrás, cuando eran imperios en guerra

BANGKOK- Tailandia lanzó el lunes ataques aéreos a lo largo de la disputada frontera con Camboya, mientras ambas partes se acusaban mutuamente de romper un alto el fuego que detuvo los combates a principios de este año.

Las viejas disputas fronterizas estallaron en cinco días de combate en julio que causaron la muerte de decenas de soldados y civiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los vecinos del sudeste asiático a firmar un acuerdo de tregua en octubre, pero las tensiones han continuado latentes.

TE PUEDE INTERESAR: Enfrentamiento entre Tailandia y Camboya deja nueve muertos y varios heridos

El ejército tailandés dijo que más de 50 mil personas han salido desde áreas cercanas a la frontera para buscar refugio, mientras que el ministro camboyano de Información, Neth Pheaktra, dijo que decenas de miles de residentes han sido desplazados de varias aldeas cerca de la frontera.

La última ronda de enfrentamientos ha causado la muerte de al menos un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos, según informaron las autoridades.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo en un discurso televisado que se llevarían a cabo operaciones militares según sea necesario para defender el país y proteger la seguridad pública.

”Tailandia nunca ha deseado la violencia. Me gustaría reiterar que Tailandia nunca ha iniciado una pelea o una invasión, pero nunca tolerará una violación de su soberanía”, dijo.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, escribió en Facebook que las tareas inmediatas de su gobierno eran proteger al pueblo y la soberanía del país.

”Pido a todos los ministerios, instituciones, autoridades en todos los niveles, todo tipo de fuerzas armadas y a todos los ciudadanos camboyanos que se unan por la causa de la nación y la patria durante este difícil período”, escribió.

$!Personas huyendo de una zona en disputa a lo largo de una calle en la provincia de Oddar Meanchey, Camboya.
Personas huyendo de una zona en disputa a lo largo de una calle en la provincia de Oddar Meanchey, Camboya. Foto: EFE/EPA/Agence Kampuchea Presse (AKP)

El alto el fuego peligró a principios de noviembre después de que tropas tailandesas resultaran heridas por minas terrestres, lo que llevó a Tailandia a anunciar que suspendería indefinidamente la implementación del acuerdo. Ambas partes continúan acusándose mutuamente, aunque se supone que deben cooperar para eliminar las minas.

Trump afirmó a mediados de noviembre que había intervenido para preservar el alto el fuego ante las tensiones persistentes entre los dos países.

Pero otro breve episodio de combates tuvo lugar a lo largo de la frontera el domingo, después de lo cual ambas partes dijeron que la otra disparó primero. El ejército tailandés dijo que el fuego camboyano hirió a dos soldados tailandeses y las tropas tailandesas tomaron represalias, resultando en un intercambio de disparos que duró alrededor de 20 minutos. Camboya dijo que el lado tailandés disparó primero y que sus propias tropas no tomaron represalias.

El lunes, el portavoz del ejército tailandés, mayor general Winthai Suvaree, afirmó que las tropas camboyanas dispararon primero contra distintas zonas de territorio tailandés. Informó que al menos un soldado tailandés murió y alrededor de ocho soldados resultaron heridos, y que se había iniciado la evacuación de civiles de las áreas afectadas.

Tailandia utilizó aviones “para atacar objetivos militares en varias áreas para suprimir los disparos de apoyo camboyano”, manifestó.

El ejército tailandés dijo que las rondas de artillería cayeron cerca de áreas residenciales en el lado tailandés, pero no se han reportado víctimas civiles hasta ahora.

La portavoz del Ministerio camboyano de Defensa, Maly Socheata, expresó que el ejército tailandés atacó primero a las tropas camboyanas. Afirmó que Camboya no tomó represalias durante los ataques iniciales del lunes.

”Camboya insta a que Tailandia detenga inmediatamente todas las actividades hostiles que amenazan la paz y la estabilidad en la región”, comentó.

Neth Pheaktra, el ministro camboyano de Información, dijo que el fuego de las fuerzas tailandesas mató a cuatro civiles camboyanos e hirió a unos nueve más.

El primer ministro del vecino regional Malasia, Anwar Ibrahim, pidió moderación en una declaración publicada en las redes sociales y dijo que su país está listo para apoyar los esfuerzos para evitar más combates.

”Nuestra región no puede permitirse ver disputas de larga data derivar en ciclos de confrontación”, escribió.

Tailandia y Camboya tienen una historia de enemistad que se remonta a siglos atrás, cuando eran imperios en guerra.

Sus reclamos territoriales modernos provienen en gran medida de un mapa de 1907 dibujado cuando Camboya estaba bajo el dominio colonial francés, que Tailandia ha argumentado es inexacto.

La Corte Internacional de Justicia en 1962 otorgó la soberanía a Camboya sobre un área que incluía el templo milenario de Preah Vihear, lo que aún irrita a muchos tailandeses.

El alto el fuego no establece un camino para resolver la base subyacente de la disputa, las arraigadas diferencias sobre dónde debería situarse la frontera.

Temas


Ataques
Bombardeos

Localizaciones


Camboya
Tailandia

Personajes


Donald Trump

true

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Sheinbaum volvió a llamar la atención internacional al portar un vestido morado con flores violetas y detalles verdes durante su visita al Kennedy Center en Washington.

Sheinbaum conquista a The New York Times por su estilo con bordados indígenas
Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL

Peregrinos son arrollados y hay un saldo de ocho lesionados, en NL
Una advertencia de tsunami se muestra en una televisión en Yokohama, cerca de Tokio, el lunes 8 de diciembre de 2025, después de que un fuerte terremoto golpeara la costa norte de Japón; se emitió una alerta de tsunami.

Un poderoso terremoto de magnitud 7.2 sacude la costa de Japón y activa una alerta de tsunami
Durante seis años en dicha institución, Alejandro Gertz Manero no hizo públicos sus bienes patrimoniales, al igual que otros 12 funcionarios de la fiscalía.

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero
Es un servicio de transporte meramente turístico y “de lujo” cuyos usuarios debieran pagar el costo del boleto en su totalidad, planteó.

Pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos

Bancos en México cerrarán el 12 y 25 de diciembre. Descubre alternativas seguras para retirar, depositar o pagar sin sucursal y evita contratiempos en la temporada navideña.

Bancos en México... ¿Qué días de diciembre cerrarán y qué alternativas para retirar o depositar tengo?
El exfutbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco volvió a generar controversia tras agredir al exportero de Chivas Sergio Hernández durante un partido de leyendas en McAllen, Texas.

Otra de Cuauhtémoc Blanco... golpea a portero de Chivas en juego de leyendas (video)
Paramount presentó una oferta pública de adquisición por 108 mil millones de dólares para quedarse con la totalidad de WBD, desafiando directamente el acuerdo previamente aprobado entre Netflix y la compañía.

Paramount lanza oferta de 108 mil mdd por Warner Bros. Discovery y supera en valor la propuesta de Netflix