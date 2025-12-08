Aumentan las tensiones, Tailandia lanza ataques aéreos a lo largo de la frontera con Camboya
BANGKOK- Tailandia lanzó el lunes ataques aéreos a lo largo de la disputada frontera con Camboya, mientras ambas partes se acusaban mutuamente de romper un alto el fuego que detuvo los combates a principios de este año.
Las viejas disputas fronterizas estallaron en cinco días de combate en julio que causaron la muerte de decenas de soldados y civiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los vecinos del sudeste asiático a firmar un acuerdo de tregua en octubre, pero las tensiones han continuado latentes.
El ejército tailandés dijo que más de 50 mil personas han salido desde áreas cercanas a la frontera para buscar refugio, mientras que el ministro camboyano de Información, Neth Pheaktra, dijo que decenas de miles de residentes han sido desplazados de varias aldeas cerca de la frontera.
La última ronda de enfrentamientos ha causado la muerte de al menos un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos, según informaron las autoridades.
El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo en un discurso televisado que se llevarían a cabo operaciones militares según sea necesario para defender el país y proteger la seguridad pública.
”Tailandia nunca ha deseado la violencia. Me gustaría reiterar que Tailandia nunca ha iniciado una pelea o una invasión, pero nunca tolerará una violación de su soberanía”, dijo.
El primer ministro camboyano, Hun Manet, escribió en Facebook que las tareas inmediatas de su gobierno eran proteger al pueblo y la soberanía del país.
”Pido a todos los ministerios, instituciones, autoridades en todos los niveles, todo tipo de fuerzas armadas y a todos los ciudadanos camboyanos que se unan por la causa de la nación y la patria durante este difícil período”, escribió.
El alto el fuego peligró a principios de noviembre después de que tropas tailandesas resultaran heridas por minas terrestres, lo que llevó a Tailandia a anunciar que suspendería indefinidamente la implementación del acuerdo. Ambas partes continúan acusándose mutuamente, aunque se supone que deben cooperar para eliminar las minas.
Trump afirmó a mediados de noviembre que había intervenido para preservar el alto el fuego ante las tensiones persistentes entre los dos países.
Pero otro breve episodio de combates tuvo lugar a lo largo de la frontera el domingo, después de lo cual ambas partes dijeron que la otra disparó primero. El ejército tailandés dijo que el fuego camboyano hirió a dos soldados tailandeses y las tropas tailandesas tomaron represalias, resultando en un intercambio de disparos que duró alrededor de 20 minutos. Camboya dijo que el lado tailandés disparó primero y que sus propias tropas no tomaron represalias.
El lunes, el portavoz del ejército tailandés, mayor general Winthai Suvaree, afirmó que las tropas camboyanas dispararon primero contra distintas zonas de territorio tailandés. Informó que al menos un soldado tailandés murió y alrededor de ocho soldados resultaron heridos, y que se había iniciado la evacuación de civiles de las áreas afectadas.
Tailandia utilizó aviones “para atacar objetivos militares en varias áreas para suprimir los disparos de apoyo camboyano”, manifestó.
El ejército tailandés dijo que las rondas de artillería cayeron cerca de áreas residenciales en el lado tailandés, pero no se han reportado víctimas civiles hasta ahora.
La portavoz del Ministerio camboyano de Defensa, Maly Socheata, expresó que el ejército tailandés atacó primero a las tropas camboyanas. Afirmó que Camboya no tomó represalias durante los ataques iniciales del lunes.
”Camboya insta a que Tailandia detenga inmediatamente todas las actividades hostiles que amenazan la paz y la estabilidad en la región”, comentó.
Neth Pheaktra, el ministro camboyano de Información, dijo que el fuego de las fuerzas tailandesas mató a cuatro civiles camboyanos e hirió a unos nueve más.
El primer ministro del vecino regional Malasia, Anwar Ibrahim, pidió moderación en una declaración publicada en las redes sociales y dijo que su país está listo para apoyar los esfuerzos para evitar más combates.
”Nuestra región no puede permitirse ver disputas de larga data derivar en ciclos de confrontación”, escribió.
Tailandia y Camboya tienen una historia de enemistad que se remonta a siglos atrás, cuando eran imperios en guerra.
Sus reclamos territoriales modernos provienen en gran medida de un mapa de 1907 dibujado cuando Camboya estaba bajo el dominio colonial francés, que Tailandia ha argumentado es inexacto.
La Corte Internacional de Justicia en 1962 otorgó la soberanía a Camboya sobre un área que incluía el templo milenario de Preah Vihear, lo que aún irrita a muchos tailandeses.
El alto el fuego no establece un camino para resolver la base subyacente de la disputa, las arraigadas diferencias sobre dónde debería situarse la frontera.