Aumentan las tensiones, Tailandia lanza ataques aéreos a lo largo de la frontera con Camboya

BANGKOK- Tailandia lanzó el lunes ataques aéreos a lo largo de la disputada frontera con Camboya, mientras ambas partes se acusaban mutuamente de romper un alto el fuego que detuvo los combates a principios de este año.

Las viejas disputas fronterizas estallaron en cinco días de combate en julio que causaron la muerte de decenas de soldados y civiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los vecinos del sudeste asiático a firmar un acuerdo de tregua en octubre, pero las tensiones han continuado latentes.

El ejército tailandés dijo que más de 50 mil personas han salido desde áreas cercanas a la frontera para buscar refugio, mientras que el ministro camboyano de Información, Neth Pheaktra, dijo que decenas de miles de residentes han sido desplazados de varias aldeas cerca de la frontera.

La última ronda de enfrentamientos ha causado la muerte de al menos un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos, según informaron las autoridades.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo en un discurso televisado que se llevarían a cabo operaciones militares según sea necesario para defender el país y proteger la seguridad pública.

”Tailandia nunca ha deseado la violencia. Me gustaría reiterar que Tailandia nunca ha iniciado una pelea o una invasión, pero nunca tolerará una violación de su soberanía”, dijo.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, escribió en Facebook que las tareas inmediatas de su gobierno eran proteger al pueblo y la soberanía del país.

”Pido a todos los ministerios, instituciones, autoridades en todos los niveles, todo tipo de fuerzas armadas y a todos los ciudadanos camboyanos que se unan por la causa de la nación y la patria durante este difícil período”, escribió.