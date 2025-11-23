Aumentan los vuelos cancelados a Venezuela por parte de aerolíneas internacionales

CARACAS.- Tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre presuntos riegos de volar sobre la nación sudamericana, aerolíneas internacionales continuaban el domingo sumándose a la cancelación de vuelos hacia Venezuela

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela, Marisela de Loaiza, dijo que se han suspendido indefinidamente los vuelos de TAP, LAN (Latam), Avianca, Iberia, Gol y Caribbean, al tiempo que la aerolínea Turkish anunció el domingo una suspensión del 24 al 28 noviembre.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) hizo la advertencia debido al empeoramiento de la situación de seguridad y la creciente actividad militar” alrededor del país sudamericano.

Asegupi que amenazas no especificadas “podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes”, así como para los aviones que despegan y aterrizan en el país, e incluso para las aeronaves en tierra.

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) admitió ese mismo día que los vuelos comerciales internacionales “pudieran verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil” en el espacio aéreo.

Por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro comentó el domingo en su cuenta de X que “debe haber vuelos normales a todos los países de América Latina desde América Latina y el mundo” y añadió que “los países no se bloquean, porque se bloquean pueblos y eso es crimen de la humanidad”.

Lo anterior se da en medio de la tensión persistente por el despliegue desde septiembre de fuerzas militares de Estados Unidos que ejecutan una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, donde almenos 80 personas han muerto.

Además, el gobierno estadounidense anunció que se apresta a designar como organización terrorista a un cártel que afirma es encabezado por el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano.