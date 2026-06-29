Aumentaron a seis los muertos por el tiroteo al norte de Alemania

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    Aumentaron a seis los muertos por el tiroteo al norte de Alemania
    En esta imagen se observa a equipos de emergencia, residentes en Stade, Alemania, tras un tiroteo en un centro de bienestar juvenil de dicha localidad del norte de Alemania. ESPECIAL.

Tras los hechos dos personas fueron detenidas por ser sospechosas, de las cuales una se cree realizó los disparos

BERLÍN.- Seis personas murieron y otras personas resultaron heridas en un tiroteo el lunes en un centro de bienestar juvenil en la localidad de Stade, en el norte de Alemania, indicó la policía.

De acuerdo a lo que informó el tiroteo tuvo lugar en el centro en la calle Dankersstrasse, una vía al sur del centro de la localidad. Ese centro incluye alojamiento temporal para mujeres embarazadas o madres jóvenes con hijos.

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La policía descartó que exista una situación de peligro para la población. Imágenes de video tras el tiroteo mostraron una gran presencia policial, junto con otro personal de servicios de emergencia y varias ambulancias en una calle residencial.

Dos sospechosos fueron detenidos, uno de los cuales se cree que realizó los disparos. La policía agregó que ya trabaja para establecer los antecedentes del tiroteo y qué fue exactamente lo que ocurrió.

Según testigos que viven al otro lado de la calle del lugar, dijeron que se oyeron disparos y que “toda la zona fue acordonada de inmediato”.

El portavoz de la policía precisó además que una persona herida se encuentra en condición “estable” en un hospital de la región, y ratificó que la situación en la zona está bajo control, por lo que ya no existe peligro para la población.

Las leyes de armas de Alemania son más restrictivas que las de Estados Unidos, y los tiroteos masivos son inusuales, pero ocurren.

Stade tiene unos 50 mil habitantes y se encuentra a unos 40 kilómetros (25 millas) de Hamburgo.

Las imágenes difundidas por los medios locales mostraron un amplio acordonamiento policial en las calles de la ciudad, mientras helicópteros de los servicios de emergencia sobrevolaban el área del siniestro. Inicialmente, las fuerzas del orden recurrieron a las plataformas digitales para ordenar a los ciudadanos que se alejaran del perímetro por motivos de seguridad.

Al momento las identidades del presunto tirador, del segundo detenido y de las víctimas no han sido divulgadas por los investigadores, quienes mantienen la zona bajo resguardo.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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