Australia será el primer país del mundo en banear de redes sociales a los menores de 16 años; UE a favor de edad mínima

Internacional
/ 3 diciembre 2025
    Australia será el primer país del mundo en banear de redes sociales a los menores de 16 años; UE a favor de edad mínima
    La nueva ley se estableció para proteger a la generación alpha para prevenir riesgos y afectaciones físicas y psicológicas; la Unión Europea parece seguir la aplicación de estas medidas. FOTO: EFE/ ETIENNE LAURENT

El próximo 10 de diciembre entrará en vigor la nueva ley baneo y busca proteger a los menores de edad de los “algoritmos depredadores” y conductas adictivas

La ministra de comunicaciones de Australia, Anika Wells, anunció que el próximo 10 de diciembre este país será el primero del mundo en “banear” el acceso a redes sociales a todas las personas menores de 16 años. La Unión Europea (UE) está a favor de fijar la misma edad mínima para el acceso a redes sociales, plataformas de videos y el uso de la IA con el fin de prevenir riesgos físicos y psicológicos en niños y adolescentes.

Wells comentó que estas medidas legales se están realizando para proteger a la generación alpha de los “algoritmos depredadores”, que —citando a Aza Raskin— fomentan una “cocaína conductual” en las personas. Por lo que cualquier empresa que tenga un usuario menor a 16 años estará violando la ley australiana.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk advierte que habrá una guerra mundial inevitable en 5 años

El Parlamento Europeo (PE) avaló por una gran mayoría de legisladores un informe que proponía la prohibición de los factores adictivos para prevenir situaciones de riesgo en los niños, como la publicidad manipuladora y juegos de azar.

La información que se presentó ante el PE indicó que el 97 por ciento de los jóvenes se conecta a internet todos los días; 78 por ciento de los adolescentes consulta su dispositivo una vez por hora.

Youtube, Tiktok, Instagram y Snapchat se han quejado de la nueva ley que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre. X y Reddit no han hecho pública su opinión ante esta legislación. La nueva ley establece que habrá sanciones desde los 32.5 millones dólares para las plataformas que no lleven a cabo el baneo de personas menores de 16 años.

Sin embargo, en Australia ya hay una demanda presentada por un joven de 15 años para detener esta legislación que ya está agendada para su audiencia.

Temas


Internacional
Redes sociales

Localizaciones


Australia

true

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal