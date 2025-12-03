Australia será el primer país del mundo en banear de redes sociales a los menores de 16 años; UE a favor de edad mínima

La ministra de comunicaciones de Australia, Anika Wells, anunció que el próximo 10 de diciembre este país será el primero del mundo en “banear” el acceso a redes sociales a todas las personas menores de 16 años. La Unión Europea (UE) está a favor de fijar la misma edad mínima para el acceso a redes sociales, plataformas de videos y el uso de la IA con el fin de prevenir riesgos físicos y psicológicos en niños y adolescentes.

Wells comentó que estas medidas legales se están realizando para proteger a la generación alpha de los “algoritmos depredadores”, que —citando a Aza Raskin— fomentan una “cocaína conductual” en las personas. Por lo que cualquier empresa que tenga un usuario menor a 16 años estará violando la ley australiana.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk advierte que habrá una guerra mundial inevitable en 5 años

El Parlamento Europeo (PE) avaló por una gran mayoría de legisladores un informe que proponía la prohibición de los factores adictivos para prevenir situaciones de riesgo en los niños, como la publicidad manipuladora y juegos de azar.

La información que se presentó ante el PE indicó que el 97 por ciento de los jóvenes se conecta a internet todos los días; 78 por ciento de los adolescentes consulta su dispositivo una vez por hora.

Youtube, Tiktok, Instagram y Snapchat se han quejado de la nueva ley que entrará en vigor el próximo 10 de diciembre. X y Reddit no han hecho pública su opinión ante esta legislación. La nueva ley establece que habrá sanciones desde los 32.5 millones dólares para las plataformas que no lleven a cabo el baneo de personas menores de 16 años.

Sin embargo, en Australia ya hay una demanda presentada por un joven de 15 años para detener esta legislación que ya está agendada para su audiencia.