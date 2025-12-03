Elon Musk advierte que habrá una guerra mundial inevitable en 5 años

Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, captó recientemente la atención mundial con una dura advertencia en X, la plataforma de redes sociales de su propiedad.

Sugirió que un gran conflicto global podría ocurrir en los próximos cinco a diez años, calificándolo de “inevitable”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump bloquea las vías legales para algunos migrantes, luego del tiroteo en Washington

Musk no ofreció más detalles ni aclaró qué países o regiones podrían estar involucrados, lo que dejó a los analistas, usuarios de redes sociales y al público especulando sobre posibles puntos críticos.

Su comentario surge tras un hilo que debate sobre la disuasión nuclear y su impacto en la conducta gubernamental, lo que pone de relieve el interés constante de Musk por la estabilidad geopolítica.

La predicción ha generado un amplio debate sobre la seguridad global y el aumento de las tensiones entre las principales potencias mundiales.

Elon Musk reacciona a la disuasión nuclear con una advertencia de una guerra inevitable en 5-10 años

El comentario se hizo en respuesta a un debate sobre la disuasión nuclear y su impacto en la conducta gubernamental. Un usuario de X, Hunter Ash, argumentó que las armas nucleares han reducido el riesgo de guerra entre las grandes potencias.

Según Ash, la presencia de estas armas ha permitido que los gobiernos se vuelvan complacientes, ya que la amenaza de una guerra a gran escala es menor. Ash escribió que, sin las presiones externas de una posible guerra, los gobiernos tienen pocos incentivos para mejorar su eficiencia o eficacia.

Musk respondió con una predicción breve pero alarmante: “La guerra es inevitable. Cinco años, diez como máximo”. Su breve declaración, sin más explicaciones, dejó a seguidores y analistas especulando sobre las posibles causas y regiones que podrían desencadenar tal conflicto.

Los comentarios de Musk cobraron rápidamente fuerza gracias a su estatus como uno de los empresarios más influyentes del mundo. Sus opiniones tienen peso no solo en el ámbito tecnológico, sino también en el debate público y político. Su breve gestión como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental durante la presidencia de Donald Trump refuerza su comprensión de la gobernanza y las políticas.

Muchos usuarios de redes sociales recurrieron a Grok, el chatbot de xAI, en busca de aclaraciones. Grok destacó las advertencias previas de Musk sobre la inestabilidad global, como el aumento de los conflictos políticos identitarios, la migración masiva en Europa y las tensiones entre Taiwán, Ucrania, Estados Unidos y China.

Estos comentarios históricos sugieren que Musk está preocupado por una serie de posibles puntos críticos que podrían derivar en graves crisis globales.

Si bien Musk no especificó un conflicto en particular en su declaración reciente, comentarios anteriores indican que ve varios posibles desencadenantes para una guerra importante.

La predicción de Musk ha generado un intenso debate en redes sociales, medios de comunicación y foros políticos.

Algunos expertos descartan la declaración como especulativa, señalando que predecir el momento de las guerras es inherentemente incierto.

Otros, sin embargo, argumentan que el conocimiento de Musk sobre los sistemas globales y el impacto tecnológico da credibilidad a su advertencia.

El debate también plantea interrogantes sobre cómo las figuras públicas influyen en la percepción de la seguridad global.

Comentarios como los de Musk pueden influir en la conciencia pública, impulsar debates políticos e incluso afectar a los mercados financieros, especialmente cuando hacen referencia a riesgos geopolíticos.