Autoridades de Cuba atacan lancha estadounidense en territorio marítimo cubano
El incidente causó la muerte de 4 ciudadanos de los Estados Unidos, presuntamente, provenientes de Florida
El 25 de febrero se reportó un incidente entre las autoridades de Cuba y ciudadanos estadounidenses en el mar caribeño.
Según las autoridades de Cuba, una lancha tripulada por ciudadanos de los Estados Unidos, pertenecientes a Florida, invadió territorio marítimo cubano. El hecho fue compartido por el Ministerio de Interior de Cuba.
Se informó que la lancha de folio FL7726SH, se acercó al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, provincia de Villa Clara. Las autoridades de Cuba, las Tropas Guardafronteras, interceptaron la lancha, con supuesta intención de identificarla.
El Ministerio de Interior de Cuba afirmó que los navegantes dispararon contra los elementos de Guardafronteras, lo que dejó herido al comandante de la embarcación. Sin embargo, las autoridades lograron detener a los tripulantes de la lancha; en el intercambio armado, 4 de los estadounidenses fallecieron y 6 fueron lesionados.
Se compartió que los sobrevivientes fueron atendidos con servicio médico. Según las autoridades cubanas, los estadounidenses accedieron a territorio cubano de manera ilegal. Hasta el momento, el gobernador de Florida, Rob DeSantis, ha comentado de manera oficial sobre el incidente.
Actualmente, la tensión entre Estados Unidos y Cuba se ha mantenido tras la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el bloque comercial de petróleo que emitió la administración de Trump sobre el gobierno cubano.