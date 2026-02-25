Autoridades de Cuba atacan lancha estadounidense en territorio marítimo cubano

/ 25 febrero 2026
    Autoridades de Cuba atacan lancha estadounidense en territorio marítimo cubano
    Presuntamente, la lancha de los Estados Unidos intercambió disparos contra las Tropas Guardafronteras de Cuba Vanguardia

El incidente causó la muerte de 4 ciudadanos de los Estados Unidos, presuntamente, provenientes de Florida

El 25 de febrero se reportó un incidente entre las autoridades de Cuba y ciudadanos estadounidenses en el mar caribeño.

Según las autoridades de Cuba, una lancha tripulada por ciudadanos de los Estados Unidos, pertenecientes a Florida, invadió territorio marítimo cubano. El hecho fue compartido por el Ministerio de Interior de Cuba.

Se informó que la lancha de folio FL7726SH, se acercó al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, provincia de Villa Clara. Las autoridades de Cuba, las Tropas Guardafronteras, interceptaron la lancha, con supuesta intención de identificarla.

TE PUEDE INTERESAR: Ciudadanos cubanos agradecen a México la entrega de alimentos mientras la crisis se agrava

El Ministerio de Interior de Cuba afirmó que los navegantes dispararon contra los elementos de Guardafronteras, lo que dejó herido al comandante de la embarcación. Sin embargo, las autoridades lograron detener a los tripulantes de la lancha; en el intercambio armado, 4 de los estadounidenses fallecieron y 6 fueron lesionados.

Se compartió que los sobrevivientes fueron atendidos con servicio médico. Según las autoridades cubanas, los estadounidenses accedieron a territorio cubano de manera ilegal. Hasta el momento, el gobernador de Florida, Rob DeSantis, ha comentado de manera oficial sobre el incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Canadá enviará ayuda hacia Cuba ante escasez de combustible por embargo petrolero de EU

Actualmente, la tensión entre Estados Unidos y Cuba se ha mantenido tras la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el bloque comercial de petróleo que emitió la administración de Trump sobre el gobierno cubano.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

