Autoridades de Cuba atacan lancha estadounidense en territorio marítimo cubano

El 25 de febrero se reportó un incidente entre las autoridades de Cuba y ciudadanos estadounidenses en el mar caribeño.

Según las autoridades de Cuba, una lancha tripulada por ciudadanos de los Estados Unidos, pertenecientes a Florida, invadió territorio marítimo cubano. El hecho fue compartido por el Ministerio de Interior de Cuba.

Se informó que la lancha de folio FL7726SH, se acercó al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, provincia de Villa Clara. Las autoridades de Cuba, las Tropas Guardafronteras, interceptaron la lancha, con supuesta intención de identificarla.

El Ministerio de Interior de Cuba afirmó que los navegantes dispararon contra los elementos de Guardafronteras, lo que dejó herido al comandante de la embarcación. Sin embargo, las autoridades lograron detener a los tripulantes de la lancha; en el intercambio armado, 4 de los estadounidenses fallecieron y 6 fueron lesionados.