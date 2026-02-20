Ciudadanos cubanos agradecen a México la entrega de alimentos mientras la crisis se agrava

LA HABANA- El cubano Guillermo Beltrán recibió gratis el jueves dos bolsas grandes que contenían un paquete de arroz, otro de frijoles, tres de amaranto y dos de galletas; además, una botella de aceite, dos latas grandes de sardinas y otra de duraznos en conserva. Las etiquetas de los productos decían: “Hecho en México”.

La familia de este padre soltero con dos hijas fue una de las centenares que recibieron una donación de alimentos proveniente de México en el marco de la colaboración humanitaria anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras la imposición por parte de Estados Unidos de un cerco energético a la isla que cada día se vuelve más asfixiante.

TE PUEDE INTERESAR: Un nuevo bloqueo de EU está sofocando a Cuba

“Significa tremenda alegría (recibir la ayuda) porque la situación nos la ha puesto difícil. Me siento muy agradecido”, dijo a The Associated Press, Beltrán, de 70 años y quien vive junto a sus hijas de 13 y 16 años. “A la presidenta mexicana hay que elevarla hasta el cielo, porque se ha preocupado así, con esa valentía”.

Dos embarcaciones de la Armada de México cargadas con alimentos y productos de aseo personal llegaron la semana pasada a La Habana, dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a los países que vendieran petróleo a la Cuba, profundizando una severa crisis económica y energética ya existente en la nación caribeña.

La orden de Trump de aplicar aranceles se produjo luego del ataque a Venezuela del 3 de enero para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, un aliado de Cuba y uno de sus principales proveedores de combustible a la isla. Los otros son México y Rusia.

“Lo que han hecho (contra la isla) es injusto...lo que han hecho es un abuso. Anoche hasta las qué horas sin corriente, esta mañana otra vez es algo antihumano. En algún momento tendrán que reflexionar”, se lamentó Beltrán.