Autoridades investigan presunto acto de antisemitismo tras incendio en Sinagoga

El 11 de enero se reportó que una persona, aún no identificada por las autoridades de los Estados Unidos, incendió una sinagoga en la capital de Misisipí.

Medios han destacado que el templo, perteneciente a la religión judía, es conocido por haber sido atacado por miembros del Ku Klux Klan en 1967.

El presente incendio ocurrió a las 15 horas, tiempo local. La sinagoga, identificada como el templo de Beth Israel, fue atendido por los elementos de bomberos y extinguieron el fuego.

Al sitio, arribaron elementos del FBI, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Fuerza Conjunta de Trabajo Antiterrorismo.

El Comité Judío Estadounidense aseveró que el acto fue un crimen de odio, contra la comunidad judía en la localidad. Las autoridades aún no han determinado si fue un caso de odio o de terrorismo, pero sí registraron que el acto fue de incendio premeditado.