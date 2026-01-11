Autoridades investigan presunto acto de antisemitismo tras incendio en Sinagoga

Internacional
/ 11 enero 2026
    Autoridades investigan presunto acto de antisemitismo tras incendio en Sinagoga
    Autoridades investigan presunto acto de antisemitismo tras incendio en Sinagoga FOTO: VANGUARDIA

Aunque las autoridades no han determinado el objetivo del incidente, la comunidad judía en Estados Unidos condenó el acto como crimen de odio

El 11 de enero se reportó que una persona, aún no identificada por las autoridades de los Estados Unidos, incendió una sinagoga en la capital de Misisipí.

Medios han destacado que el templo, perteneciente a la religión judía, es conocido por haber sido atacado por miembros del Ku Klux Klan en 1967.

El presente incendio ocurrió a las 15 horas, tiempo local. La sinagoga, identificada como el templo de Beth Israel, fue atendido por los elementos de bomberos y extinguieron el fuego.

Al sitio, arribaron elementos del FBI, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Fuerza Conjunta de Trabajo Antiterrorismo.

El Comité Judío Estadounidense aseveró que el acto fue un crimen de odio, contra la comunidad judía en la localidad. Las autoridades aún no han determinado si fue un caso de odio o de terrorismo, pero sí registraron que el acto fue de incendio premeditado.

Aunque nadie quedó herido, la sinagoga quedó ampliamente dañada, varios pergaminos de la Torá se destruyeron, y la congregación, la única sinagoga en Jackson, estuvo forzada a cancelar los servicios de forma indefinida’ afirmó el Comité Judío Estadounidense.

Ante el incidente, el alcalde de Jackson, John Horhn, comentó ‘Los actos de antisemitismo, racismo, y odio religioso son ataques a Jackson en su conjunto, y se tratarán como actos de terror contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto

Temas


Antisemitismo
incendios

Localizaciones


Mississippi

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

