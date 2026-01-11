Autoridades investigan presunto acto de antisemitismo tras incendio en Sinagoga
Aunque las autoridades no han determinado el objetivo del incidente, la comunidad judía en Estados Unidos condenó el acto como crimen de odio
El 11 de enero se reportó que una persona, aún no identificada por las autoridades de los Estados Unidos, incendió una sinagoga en la capital de Misisipí.
Medios han destacado que el templo, perteneciente a la religión judía, es conocido por haber sido atacado por miembros del Ku Klux Klan en 1967.
El presente incendio ocurrió a las 15 horas, tiempo local. La sinagoga, identificada como el templo de Beth Israel, fue atendido por los elementos de bomberos y extinguieron el fuego.
Al sitio, arribaron elementos del FBI, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Fuerza Conjunta de Trabajo Antiterrorismo.
El Comité Judío Estadounidense aseveró que el acto fue un crimen de odio, contra la comunidad judía en la localidad. Las autoridades aún no han determinado si fue un caso de odio o de terrorismo, pero sí registraron que el acto fue de incendio premeditado.
‘Aunque nadie quedó herido, la sinagoga quedó ampliamente dañada, varios pergaminos de la Torá se destruyeron, y la congregación, la única sinagoga en Jackson, estuvo forzada a cancelar los servicios de forma indefinida’ afirmó el Comité Judío Estadounidense.
Ante el incidente, el alcalde de Jackson, John Horhn, comentó ‘Los actos de antisemitismo, racismo, y odio religioso son ataques a Jackson en su conjunto, y se tratarán como actos de terror contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto’