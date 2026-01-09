A pocos días de que se realice la junta de paz, ataques israelíes matan a 13 en Gaza

DEIR AL BALAH.-A pocos días que se lleve a cabo la Junta de Paz, alrededor de 13 personas fallecieron luego de fueran alcanzados por ataques israelíes en toda Gaza.

De acuerdo a lo que se informó había al menos un menor entre los fallecidos en el norte de la Franja, donde hubo varios ataques, y al este de la Ciudad de Gaza.

TE PUEDE INTERESAR: Venezuela inicia liberación de detenidos políticos para ‘consolidar la paz’

Por su parte, ejército de Israel indicó el viernes que atacó infraestructura y a combatientes de Hamás en el sur y norte de Gaza en respuesta a un proyectil fallido lanzado por insurgentes desde la zona de la Ciudad de Gaza.

Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie la próxima semana sus nombramientos para la Junta de Paz, que ya ha dicho que presidirá él mismo, lo que supondrá un paso importante para su plan de paz en Oriente Medio.

No obstante, el proceso ha avanzado lentamente desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hamás hace casi tres meses.

Hasta hace unos días el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apuntó que el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov sería el director general “designado” de la junta.

De acuerdo con el plan de Trump, la junta supervisará un nuevo gobierno tecnocrático palestino, el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, retiradas adicionales de las tropas israelíes y la reconstrucción del territorio.

Fue el pasado jueves que líderes de Egipto y la Unión Europea se reunieron en El Cairo y pidieron el despliegue de la fuerza de estabilización internacional. La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo que Hamás seguía negándose a desarmarse y calificó la situación como “extremadamente grave”.

Cabe recordar que desde que se acordó una tregua para el alto al fuego Israel y el grupo insurgente se han acusado mutuamente de violar el convenio.

Los continuos ataques israelíes sobre la Franja han matado a más de 400 palestinos, indicaron las autoridades sanitarias locales.