Autoridades nicaragüenses arrestan a decenas por presuntamente apoyar captura de Maduro

Internacional
/ 10 enero 2026
    Autoridades nicaragüenses arrestan a decenas por presuntamente apoyar captura de Maduro
    Daniel Ortega es aliado incondicional de Nicolás Maduro, quien fue capturado por militares estadounidenses en Caracas hace una semana. AP

Grupos de derechos humanos afirman que se han producido ‘al menos 60 detenciones arbitrarias’ por celebrar la operación militar estadounidense

Las autoridades de Nicaragua arrestaron al menos a 60 personas por presuntamente celebrar o expresar apoyo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, dijeron el viernes un grupo de vigilancia de derechos humanos y medios de comunicación locales.

El presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son firmes aliados de Maduro, quien fue capturado por militares estadounidenses en Caracas el sábado pasado y llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por cargos de drogas y armas.

TE PUEDE INTERESAR: Trump intensifica las amenazas a Groenlandia y dice que EU intervendrá ‘les guste o no’

Desde la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han producido “al menos 60 detenciones arbitrarias” por supuesto apoyo al operativo, indicó la ONG Monitoreo Azul y Blanco, que recopila informes de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en una publicación en X.

El grupo dijo que 49 personas permanecían detenidas el viernes “sin información sobre su estatus legal”, mientras que nueve personas fueron liberadas y otras tres fueron detenidas temporalmente.

“Esta nueva ola de represión se lleva a cabo sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes sociales, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial”, afirmó el grupo.

Según Confidencial, un periódico nicaragüense publicado fuera del país, las detenciones se produjeron bajo un “estado de alerta” ordenado por Murillo tras la captura de Maduro, que incluye vigilancia en barrios y en redes sociales.

La Prensa, otro periódico local, indicó que las detenciones ocurrieron debido a “publicaciones a favor” del operativo estadounidense.

Esto ocurre un día después de que Donald Trump afirmara que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela porque el país estaba cooperando con Estados Unidos en infraestructura petrolera y había liberado a presos políticos.

El presidente estadounidense dijo que había cancelado la acción militar planeada en reconocimiento de que las autoridades de Caracas habían liberado “un gran número” de prisioneros y estaban “buscando la paz”.

Trump no dio más detalles sobre el supuesto plan de nuevos ataques, pero dijo que la armada estadounidense permanecería en el Caribe, lo que dejaría a Washington con la capacidad de atacar a Venezuela en poco tiempo.

Temas


Arrestos
Guerras
Violencia

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Grupo VANGUARDIA ha sido objeto de una persecución judicial tanto en Coahuila como en Nuevo León.

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
Los hechos se registraron el pasado 7 de enero en la colonia Conquistadores.

Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por matricidio; hombre estuvo internado en 3 anexos por actos de violencia
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvo a Yesenia ‘N’, presuntamente involucrada en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

SSPC detuvo a Yesenia ‘N’, secretaria de Grecia Quiroz, por asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
El asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el pasado 8 de enero en Poza Rica, Veracruz, fue condenado por Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Reporteros Sin Fronteras condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz