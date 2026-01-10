Autoridades nicaragüenses arrestan a decenas por presuntamente apoyar captura de Maduro

Las autoridades de Nicaragua arrestaron al menos a 60 personas por presuntamente celebrar o expresar apoyo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, dijeron el viernes un grupo de vigilancia de derechos humanos y medios de comunicación locales.

El presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son firmes aliados de Maduro, quien fue capturado por militares estadounidenses en Caracas el sábado pasado y llevado a Nueva York para enfrentar un juicio por cargos de drogas y armas.

Desde la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han producido “al menos 60 detenciones arbitrarias” por supuesto apoyo al operativo, indicó la ONG Monitoreo Azul y Blanco, que recopila informes de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en una publicación en X.

El grupo dijo que 49 personas permanecían detenidas el viernes “sin información sobre su estatus legal”, mientras que nueve personas fueron liberadas y otras tres fueron detenidas temporalmente.

“Esta nueva ola de represión se lleva a cabo sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes sociales, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial”, afirmó el grupo.

Según Confidencial, un periódico nicaragüense publicado fuera del país, las detenciones se produjeron bajo un “estado de alerta” ordenado por Murillo tras la captura de Maduro, que incluye vigilancia en barrios y en redes sociales.

La Prensa, otro periódico local, indicó que las detenciones ocurrieron debido a “publicaciones a favor” del operativo estadounidense.

Esto ocurre un día después de que Donald Trump afirmara que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela porque el país estaba cooperando con Estados Unidos en infraestructura petrolera y había liberado a presos políticos.

El presidente estadounidense dijo que había cancelado la acción militar planeada en reconocimiento de que las autoridades de Caracas habían liberado “un gran número” de prisioneros y estaban “buscando la paz”.

Trump no dio más detalles sobre el supuesto plan de nuevos ataques, pero dijo que la armada estadounidense permanecería en el Caribe, lo que dejaría a Washington con la capacidad de atacar a Venezuela en poco tiempo.