Trump intensifica las amenazas a Groenlandia y dice que EU intervendrá ‘les guste o no’

Donald Trump ha redoblado sus amenazas de adquirir Groenlandia, afirmando que Estados Unidos “va a hacer algo [allí], les guste o no”.

En una reunión con ejecutivos del sector del petróleo y el gas en la Casa Blanca, el presidente estadounidense justificó sus comentarios diciendo: «Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia. Y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos».

Agregó: “Así que vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por el camino agradable o por el más difícil”.

Los últimos comentarios de Trump se producen en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, incluida Dinamarca, por los reiterados intentos de su administración de tomar el control del territorio ártico, en gran medida autónomo. Dinamarca y Groenlandia han rechazado firmemente la postura de Trump .

A pesar de las advertencias de la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quien recientemente dijo que un ataque estadounidense a Groenlandia significaría el fin de la “OTAN y, por lo tanto, de la seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial”, Trump ha seguido insistiendo en que apoya la alianza.

“Si no fuera por mí, no habría OTAN ahora mismo”, dijo Trump el viernes. “Pero no vamos a permitir que Rusia ni China ocupen Groenlandia, y eso es lo que ocurrirá si no lo hacemos”.

Trump lleva mucho tiempo expresando su interés en Groenlandia, y planteó públicamente la idea de adquirir el territorio en 2019, durante su primera presidencia. La propuesta se topó con una rápida oposición de los líderes daneses y groenlandeses.

Trump reavivó el tema en las últimas semanas, en particular tras el ataque estadounidense a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, un episodio que refleja la postura cada vez más envalentonada de la Casa Blanca. Trump afirmó que necesitaba Groenlandia ”con urgencia” como imperativo de seguridad nacional.

Mientras tanto, los groenlandeses han expresado repetidamente su rechazo a formar parte de Estados Unidos, con un 85% de la población rechazando la idea, según una encuesta de 2025. Las encuestas muestran que solo el 7% de los estadounidenses apoya la idea de una invasión militar estadounidense del territorio.

Groenlandia no fue el único tema en la mira de Trump el viernes. Advirtió que Estados Unidos tomaría medidas contra el régimen iraní si este intenta reprimir violentamente a los manifestantes, mientras las protestas siguen aumentando en todo el país.

Trump, al describir a Irán como una nación en serios problemas, afirmó: «Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, intervendremos. Les daremos un golpe muy duro donde más les duele».

Añadió: “Y una vez más les digo a los líderes iraníes: ‘Será mejor que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar’”.