Azerbaiyán acusa a Irán de un ataque terrorista con drones en un aeropuerto

Azerbaiyán ha acusado a Irán de un ataque “terrorista” con drones que alcanzó un aeropuerto e hirió a cuatro civiles, lo que aumenta el temor de que el conflicto pueda extenderse más allá de Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán informó que Irán disparó cuatro drones contra el país, uno de los cuales impactó la terminal del único aeropuerto de Najicheván, un enclave azerbaiyano fronterizo con Irán. Un segundo dron cayó cerca de una escuela en una aldea cercana, según el ministerio.

El ataque sería el primer ataque iraní contra un estado del Cáucaso desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel en el país.

En una reunión con su consejo de seguridad, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, anunció que había dado instrucciones al ejército para que “preparara e implementara medidas de respuesta”. “No toleraremos este acto de terror y agresión no provocado contra Azerbaiyán”, declaró.

“La parte iraní debe dar una explicación oficial a Azerbaiyán, emitir una disculpa y garantizar que los responsables rindan cuentas penalmente”, dijo el líder azerbaiyano, añadiendo que su país “no participó ni participará en ninguna operación contra Irán esta vez”.

Irán ha negado cualquier conexión con el ataque con drones al aeropuerto de Najicheván. “La República Islámica de Irán no ha atacado a la República de Azerbaiyán”, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, en declaraciones publicadas por la agencia de noticias iraní Tasnim. “No atacamos a nuestros países vecinos”.

Las imágenes en las redes sociales parecieron mostrar un dron impactando directamente el aeropuerto antes de que se produjera un incendio.

Azerbaiyán, una nación autoritaria rica en petróleo que ha adoptado una postura neutral en el conflicto de Medio Oriente, ha desarrollado recientemente vínculos más estrechos con Israel y la administración Trump, al tiempo que se aleja gradualmente de Moscú, el tradicional agente de poder en el Cáucaso.

El país no alberga bases militares estadounidenses, una señal de que Irán puede estar expandiendo sus ataques más allá de las naciones directamente vinculadas con el alojamiento de las fuerzas estadounidenses.

Zaur Shiriyev, investigador no residente del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, afirmó que aún no está claro si Irán tenía la intención específica de atacar el aeropuerto de Najicheván.

Sin embargo, añadió que, de confirmarse, el ataque constituiría un incidente grave y difícil de descartar como un accidente.

“Los aeropuertos son infraestructuras críticas, por lo que esto seguramente planteará serias preguntas”, dijo.

El momento del aparente ataque fue notable. Un día antes, Aliyev había visitado la embajada iraní en Bakú para expresar sus condolencias por el asesinato del líder supremo, Alí Jamenei, en los ataques estadounidenses e israelíes de la semana pasada .

“Ningún otro jefe de Estado ha visitado una embajada iraní”, declaró Aliyev durante su reunión con funcionarios. “No apreciar esto, restarle importancia y actuar como personas viles e ingratas no honra a nadie”.

La creciente cooperación militar de Bakú con Israel ha generado crecientes fricciones con Teherán, aunque ambos vecinos han mantenido en general relaciones pragmáticas.

Ambos países son de mayoría chiita, e Irán alberga a millones de azeríes étnicos —se estima que entre 15 y más de 20 millones de personas—, muchos de ellos residentes en las provincias noroccidentales fronterizas con Azerbaiyán.

El incidente del dron aumentará la tensión en las regiones del Cáucaso. Armenia, Azerbaiyán y Georgia se han declarado neutrales en la guerra, deseosos de evitar verse arrastrados a la creciente inestabilidad.

Armenia y Azerbaiyán, que comparten frontera con Irán, temen una crisis migratoria si el conflicto se intensifica o el Estado iraní colapsa, lo que podría enviar a un gran número de refugiados al norte a través de sus fronteras.

Nuevos ataques contra Azerbaiyán podrían tener consecuencias de gran alcance para el transporte aéreo mundial, que ya se ha visto gravemente afectado por el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio.

El espacio aéreo azerbaiyano se ha convertido en un corredor clave para los vuelos entre Asia y Europa que buscan evitar el espacio aéreo ruso y cualquier interrupción podría generar nuevos problemas para las aerolíneas.

Entre los posibles objetivos iraníes en Azerbaiyán se incluye el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, que transporta crudo que representa entre el 30 y el 40 por ciento de las importaciones de petróleo de Israel.

Las amenazas de Azerbaiyán de tomar represalias contra Irán también podrían poner a Turquía en una situación difícil. Ankara mantiene relaciones diplomáticas y comerciales de larga data con Teherán, pero también le unen estrechos vínculos estratégicos y militares con Bakú.

En virtud de los acuerdos de defensa mutua entre ambos países, Turquía se ha comprometido a brindar asistencia, incluido apoyo militar, si Azerbaiyán es objeto de una agresión armada.