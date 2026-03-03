China, Brasil, Turquía y todos los países que condenan la guerra de EU e Israel contra Irán

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha sido condenada como ilegal en gran parte del sur global, y China afirma que es inaceptable “matar descaradamente al líder de un estado soberano”.

Muchos países objetaron que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear y su capacidad misilística no tuvieron la oportunidad de tener éxito antes de que Washington e Israel comenzaran a bombardear, y los analistas a menudo vieron la guerra en términos de un ejercicio de poder de estilo colonial.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Sheinbaum a los mexicanos a que se registren en la credencialización universal de salud, a partir del 2 de abril

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, afirmando que el derecho internacional prohíbe atacar a jefes de Estado. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa , cuestionó la justificación “preventiva” de la guerra, afirmando que la legítima defensa solo se permitía en respuesta a una invasión armada y que “no puede haber una solución militar a problemas fundamentalmente políticos”.

Brasil expresó su profunda preocupación y añadió que “los ataques ocurrieron en medio de un proceso de negociación entre las partes, que es el único camino viable hacia la paz”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, deploró los ataques, que, según él, fueron “instigados” por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, quien en vísperas del ataque había declarado que un acuerdo estaba al alcance , declaró: “Insto a Estados Unidos a no dejarse engañar más. Esta no es su guerra”. Omán derribó dos drones, mientras que otro se estrelló cerca de su puerto de Salalah el martes, según informaron medios estatales.

Cuba, cuyo régimen se encuentra bajo una fuerte presión de Donald Trump, declaró: «Una vez más, Estados Unidos e Israel amenazan y ponen en grave peligro la paz, la estabilidad y la seguridad regionales e internacionales». Malasia, condenando el ataque, afirmó que «las disputas deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia».

Indonesia, uno de los pocos países que anunciaron el envío de tropas a la fuerza de seguridad internacional para Gaza planificada por la Junta de la Paz de Trump, declaró que lamenta profundamente el fracaso de las negociaciones con Irán, mientras que su presidente ofreció viajar a Teherán para reanudar el diálogo. El Consejo Ulema de Indonesia, una organización de clérigos musulmanes del país, instó a su gobierno a retirarse de la Junta de la Paz en señal de protesta.

Muchos otros países en desarrollo también criticaron los ataques de Irán a sus vecinos del Golfo.

Los analistas dijeron que el conflicto debe entenderse en el contexto de las guerras pasadas de cambio de régimen en Irak y Libia, la impunidad de Israel por su guerra en Gaza desde 2023 y el colonialismo, señalando un discurso del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el mes pasado, donde pareció glorificar las conquistas occidentales pasadas de las naciones en desarrollo.

Siphamandla Zondi, profesor de política en la Universidad de Johannesburgo, afirmó que en Occidente, las guerras se consideraban con un propósito moral, mientras que en el sur global, el conflicto se percibía como un mal y una falta de madurez. Añadió que Estados Unidos e Israel habían persuadido a algunos países, mediante los Acuerdos de Abraham, para que reconocieran diplomáticamente a Israel, y habían usado la fuerza contra otros.

“Esta es una guerra de dominación y subordinación, por lo tanto, tiene connotaciones y motivos imperialistas”, dijo Zondi. “Hace que el mundo sea inseguro para todos nosotros”.

Los comentaristas dijeron que Europa había mostrado un doble rasero, defendiendo estridentemente el derecho internacional cuando se trató de los intentos de Trump de anexar Groenlandia, pero en silencio en el caso de esta guerra.

Amitav Acharya, autor de The Once and Future Global Order, afirmó que, en el pasado, Estados Unidos había buscado influencia y legitimidad. Ahora, actuaba únicamente mediante la coerción, incluso mientras China ganaba poder blando, con Pekín ofreciendo inversiones a los países en desarrollo. Añadió que Rusia también se beneficiaría, ya que Irán y otras perturbaciones de la política exterior de Trump desviaron la atención de Ucrania.

“Muchos países del sur global buscarán una coalición de potencias que se enfrenten a Estados Unidos, ya que este país es visto como muy agresivo, muy imperial”, dijo Acharya.

Algunos comentaristas enfatizaron que las críticas a la guerra no significaban apoyo al régimen iraní.

“Condeno al régimen teocrático iraní por su carácter dictatorial y represivo, pero estos ataques constantes constituyen una violación del derecho internacional”, declaró Heraldo Muñoz, exministro de Relaciones Exteriores de Chile. “Los motivos son más bien de carácter interno en Estados Unidos, por parte de un presidente estadounidense que se siente empoderado por la exitosa retirada militar de Maduro de Venezuela”.

La administración Trump no buscó la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU —como intentó Washington durante la guerra de Irak en 2003— ni siquiera la aprobación de los representantes electos en su país, dijeron analistas.

Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas (FGV) de São Paulo, dijo que en América Latina hay temor de que, envalentonado por sus acciones en Venezuela e Irán, Trump intente atacar a Cuba.

“Existe una profunda sensación de que el derecho internacional se está erosionando de manera más sistemática, y eso tiene, creo, profundas consecuencias para muchos países del sur global, que son militarmente débiles y vulnerables, tienen ricos recursos naturales y desde hace mucho tiempo han apostado por las reglas y normas internacionales”, dijo Stuenkel.

Maleeha Lodhi, exembajadora de Pakistán en Estados Unidos, dijo que Estados Unidos estaba negociando con Irán de mala fe, como lo hizo el año pasado, utilizando las conversaciones como una cortina de humo para completar los preparativos del ataque.

“¿Quién puede confiar en la administración Trump ahora? Actúa unilateralmente, desafiando totalmente el derecho internacional y cualquier norma diplomática”, dijo Lodhi. “Esto les pasará factura”.