Azota nevada histórica a Japón y deja decenas de muertos

Decenas de personas han muerto en Japón después de que unas nevadas récord cubrieran las regiones del norte del país, mientras que las autoridades advirtieron que las temperaturas más cálidas podrían desencadenar una nueva ola de accidentes

Las autoridades informaron que 35 personas murieron en incidentes relacionados con la nieve en todo Japón desde el 20 de enero, con casi 400 heridos, 126 de ellos de gravedad.

La mayoría de las muertes se produjeron entre personas que se cayeron al intentar limpiar la nieve de sus techos o alrededor de sus casas.

Las peligrosas condiciones creadas por las fuertes nevadas también han afectado a los viajeros extranjeros.

El miércoles, un hombre de 27 años de Melbourne, identificado por la ABC como Michael Hurst, falleció tras desplomarse y caerse mientras esquiaba con otras personas en la estación de esquí donde trabajaba en Niseko, en la isla principal más septentrional de Hokkaido.

Su muerte se produjo días después de que una mujer de 22 años de Queensland, identificada por los medios australianos como Brooke Day , muriera en un centro turístico de la prefectura de Nagano después de que su mochila quedara atrapada en un telesilla y quedara colgando en el aire

La mayoría de los incidentes reportados durante las últimas dos semanas han ocurrido en áreas cercanas al Mar de Japón, que están experimentando nevadas inusualmente fuertes debido a masas de aire frío que llegan del Ártico.

Este invierno ha traído caos a 15 de las 47 prefecturas (condados) del país, con nieve que alcanzó 6,5 pies (2 m) de profundidad en algunos lugares.

Dejó a más de 1.700 hogares sin electricidad en la prefectura de Aomori y provocó la cancelación de los servicios regulares y de trenes bala.

El gobernador local, Soichiro Miyashita, dijo esta semana que los vehículos de emergencia estaban teniendo dificultades para llegar a las personas en dificultades, lo que obligó a los trabajadores de emergencia que llevaban camillas a buscarlos a pie.

“Prevemos que algunas carreteras podrían quedar bloqueadas, por lo que estamos consultando con servicios que puedan ayudar con ambulancias y camiones de bomberos para llegar a sus destinos”, dijo Miyashita a los periodistas.

Se reportaron doce muertes relacionadas con la nieve en la prefectura de Niigata, incluyendo un hombre que fue encontrado desplomado en el techo de su casa y un hombre de 70 años que se cree que murió después de caerse del techo

Aunque se pronostica más nieve en algunas zonas este fin de semana, los funcionarios instan a la gente a permanecer alerta a medida que comienza a derretirse.

El portavoz principal del gobierno de Japón, Minoru Kihara, dijo que el derretimiento de la nieve aumentaría el riesgo de avalanchas y haría que las superficies fueran resbaladizas.

“Por favor, presten mucha atención a su seguridad, usen un casco o una cuerda salvavidas, especialmente cuando trabajen quitando la nieve”, dijo Kihara a los periodistas.

Las muertes y accidentes relacionados con la nieve no son infrecuentes en Japón. El año pasado, 68 personas murieron durante seis meses de invierno, según las autoridades.