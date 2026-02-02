Japón extrae lodo rico en tierras raras del fondo marino para reducir dependencia de China

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 2 febrero 2026
    Japón extrae lodo rico en tierras raras del fondo marino para reducir dependencia de China
    Esta foto muestra un dispositivo minero bajado al lecho marino desde el buque de perforación de aguas profundas Chikyu, frente a Minamitorishima, al sur de Tokio, el 18 de enero de 2026. AP/SIP/Agencia Japonesa para la Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


minería

Localizaciones


Japón

Bajo el Programa de Promoción de Innovación Estratégica, Japón ha estado trabajando en investigación, desarrollo y estudios de viabilidad de depósitos de tierras raras alrededor de la isla

TOKIO- Japón anunció el lunes que ha perforado con éxito y recuperado sedimentos de aguas profundas que contienen minerales de tierras raras del lecho marino cerca de una isla remota, mientras el país busca reducir su dependencia de China.

El buque de perforación de aguas profundas Chikyu logró reunir con éxito el sedimento a una profundidad de casi 6 mil kilómetros cerca de la isla de Minamitorishima, indicó el primer ministro Sanae Takaichi en un comunicado en X.

TE PUEDE INTERESAR: Trump planea invertir mil 600 millones en una minera de tierras raras

La recuperación de prueba de las tierras raras desde esa profundidad es un hito mundial, añadió.

“Es un primer paso hacia la industrialización de tierras raras producidas nacionalmente en Japón”, dijo Takaichi. “Haremos esfuerzos para lograr cadenas de suministro resilientes para las tierras raras y otros minerales críticos a fin de evitar la dependencia excesiva de un país en particular”.

China controla la mayor parte de la producción global de tierras raras pesadas, que se utilizan para fabricar imanes potentes y resistentes al calor en industrias como la defensa y los vehículos eléctricos.

Japón ha enfrentado crecientes tensiones con China desde el comentario de Takaichi en noviembre sobre una posible participación japonesa en caso de una acción militar china contra Taiwán, la isla autónoma que Beijing reclama como suya.

Recientemente, China suspendió las exportaciones a Japón de bienes de doble uso con potencial utilidad militar, lo que generó preocupación en Japón de que las tierras raras puedan estar incluidas.

Aunque 17 elementos están clasificados como tierras raras, el gobierno de Estados Unidos ha identificado 50 minerales en total que se etiquetan como minerales críticos, que también incluyen una serie de otros minerales considerados esenciales para la fortaleza económica y militar de la nación.

Investigadores japoneses descubrieron depósitos ricos en minerales críticos alrededor de Minamitorishima en la década de 2010, incluidos aquellos que contienen tierras raras de alta concentración que podrían durar cientos de años.

TE PUEDE INTERESAR: China amplía las restricciones sobre exportaciones de tierras raras y tecnología

Bajo el Programa de Promoción de Innovación Estratégica, Japón ha estado trabajando en investigación, desarrollo y estudios de viabilidad de depósitos de tierras raras alrededor de la isla.

“La exitosa recuperación del sedimento que contiene elementos de tierras raras es un logro significativo desde las perspectivas de seguridad económica y desarrollo oceánico integral”, declaró el lunes el secretario adjunto del Gabinete de Japón, Masanao Ozaki.

Agregó que avanzar hacia la industrialización de la minería de lodo de tierras raras requerirá demostrar el proceso completo desde la minería hasta la separación y el refinamiento, así como verificar su viabilidad económica, basándose en los resultados de las pruebas en curso.

Los detalles, incluido el monto de tierras raras contenidas, aún necesitan ser analizados, explicaron las autoridades.

El Chikyu, que significa Tierra, partió el mes pasado hacia Minamitorishima, a unos 1,950 kilómetros (1,210 millas) al sureste de Tokio, y llegó al sitio de minería el 17 de enero. El primer lote de sedimento de tierras raras fue recuperado el 1 de febrero, según la Agencia de Ciencia y Tecnología Marina-Terrestre de Japón, que está llevando a cabo el sondeo.

El año pasado, las Fuerzas de Autodefensa de Japón informaron que se habían avistado buques navales chinos cerca de Minamitorishima.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


minería

Localizaciones


Japón

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
César Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, presentó en conferencia los resultados del monitoreo semanal de precios de gasolina del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Profeco exhibe a gasolinera de Saltillo como la más cara de México en ‘Quién es Quién en los Combustibles’
El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030

‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
Los días festivos en México son una oportunidad perfecta para descansar, viajar y organizar escapadas.

¿Necesitas otro descanso? Te decimos Cuándo es el siguiente feriado en México
La economía mexicana tuvo un año de crecimiento débil en el 2025, pues el Producto Interno Bruto (PIB) incrementó 0.7% respecto al año anterior. FOTO:

Deuda pública de México podría alcanzar hasta un 58% en 2030: Banco Base
Una vacuna contra el cáncer, que es personalizada para cada paciente y que fue desarrollada en Ginebra, ganó el Premio Pfizer a la Investigación 2026.

Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
La presidenta municipal subrayó que la libertad de expresión y el derecho a la manifestación deben ejercerse dentro del marco legal.

Hijo de alcaldesa de San Quintín es detenido tras golpear a manifestantes; quedó en video
La violencia contra las mujeres es uno de los temas en los que se busca reforzar su legislación.

Congreso de Coahuila define agenda para 2026: privilegia leyes contra violencia de género
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, calificó como “una mala decisión” y tomada en “un mal momento” la salida de Adán Augusto López de la coordinación del grupo parlamentario en el Senado.

‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado