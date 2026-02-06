Advierte ONU que el acuerdo de asilo entre el Reino Unido y Francia podría violar las leyes de derechos humanos

La ONU ha pedido al Reino Unido y a Francia que detengan el controvertido sistema de asilo de “uno entra, uno sale”, advirtiendo que podría haber “graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos”.

Nueve expertos, incluidos siete relatores especiales, escribieron una carta de 20 páginas a Downing Street y París el 8 de diciembre de 2025, en la que detallaban sus preocupaciones sobre las posibles violaciones de derechos humanos que habían identificado en el plan.

Dieron a ambos gobiernos 60 días para responder y el viernes publicaron su carta.

Contiene estudios de caso detallados que documentan el trato dispensado a las personas detenidas antes de su expulsión forzosa a Francia en el marco del programa. Entre ellas se incluyen solicitantes de asilo de Sudán, Gaza, Eritrea, Yemen e Irán, muchos de los cuales son sobrevivientes de tortura y trata.

Los expertos dijeron que la detención de sobrevivientes de tortura para este plan “puede en sí misma constituir un trato cruel, inhumano y degradante”, lo que también genera preocupación por la falta de protección a las personas con tendencias suicidas.

Las preocupaciones expresadas por los expertos de la ONU coinciden con las planteadas por los propios solicitantes de asilo. The Guardian reveló previamente que un hombre que fue devuelto a Francia regresó al Reino Unido por temor a los traficantes, mientras que los detenidos emitieron una serie de informes sobre el trato recibido durante su detención y organizaron una protesta pacífica contra el plan mientras estaban detenidos, a la que respondieron contratistas del Ministerio del Interior con escudos antidisturbios, gases lacrimógenos y perros.

Según la carta, a un hombre de Eritrea no se le permitió usar zapatos durante su deportación, le colocaron una capucha y lo obligaron a tirarse al suelo con las botas de los guardias sobre el cuello. El Ministerio del Interior le dijo a una mujer yemení que había sido esclavizada desde los tres años que su relato no era creíble porque no había revelado inmediatamente su historial de trata al llegar al Reino Unido.

Uno de los casos de estudio citados fue el de un hombre de Gaza que perdió a su familia en un bombardeo israelí. Un familiar con el que escapó fue baleado por contrabandistas que fotografiaron a todos los miembros del grupo y los amenazaron con matarlos si informaban a alguien de la muerte o si los veían de regreso en Francia.

La carta dice: “Estamos profundamente preocupados de que el acuerdo entre [el Reino Unido y Francia]... pueda resultar en graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos”, y dice que han recibido información sobre violaciones de los derechos humanos de “niños y personas en situaciones vulnerables”.

La carta plantea una serie de preguntas a los dos gobiernos relacionadas con información no publicada sobre el plan, como la naturaleza aparentemente arbitraria de quiénes entre los recién llegados en pequeñas embarcaciones son seleccionados para ser detenidos y obligados a regresar a Francia y a quiénes se les permite procesar sus solicitudes de asilo en el Reino Unido.

Los expertos también preguntan sobre la protección contra la devolución posterior una vez que las personas sean devueltas a Francia. La carta dice: «Por lo tanto, instamos respetuosamente al gobierno [del Reino Unido] a que ponga fin a este acuerdo con Francia y garantice que las medidas de gobernanza migratoria respeten, protejan y garanticen los derechos humanos y no creen nuevas situaciones de vulnerabilidad ni agraven las existentes».

Bella Mosselmans, directora del Consejo Global de Litigios Estratégicos para los derechos de los refugiados, respaldó el llamamiento de los expertos de la ONU para que se elimine el plan. Dijo: «Las personas directamente afectadas por estas políticas se han defendido, denunciando el miedo, la detención y el daño que han sufrido

La ONU se ha hecho eco de esas experiencias vividas con una alarma clara y urgente. Estos expertos de la ONU han documentado casos detallados y creíbles que demuestran que este acuerdo expone a las personas a graves violaciones de derechos humanos, como amenazas a la vida, tortura y otros malos tratos, y la negación del debido proceso. Seguir implementándolo a pesar de esas advertencias es indefendible.

Ya tenemos conocimiento de docenas de niños atrapados en este programa, a pesar de estar explícitamente excluidos, muchos de los cuales son sobrevivientes de la trata. Esta carta de nueve expertos en derechos humanos da una clara señal de alarma. El Reino Unido y Francia deben escuchar, actuar ya y detener el daño que están causando.

Se ha contactado al Ministerio del Interior, al Ministerio del Interior francés y a la Agencia de la ONU para los Refugiados para solicitar comentarios.