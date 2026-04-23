Balacera en centro comercial en Louisiana deja a más de 10 personas heridas y un fallecido

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Internacional
/ 23 abril 2026
    Balacera en centro comercial en Louisiana deja a más de 10 personas heridas y un fallecido
    Enfrentamiento entre dos grupos de personas armadas deja a más de 10 personas heridas Vanguardia

El incidente se provocó, según testigos, por el enfrentamiento armado entre dos grupos de personas en el interior del centro comercial

El 23 de abril se reportó que más de 10 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad y un fallecimiento, en un tiroteo ocurrido en un centro comercial en Baton Rouge, en Louisiana, Estados Unidos, informó la policía, de acuerdo con medios estadounidenses.

WAFB News citó al jefe policial TJ Morse, quien señaló que el tiroteo no fue un acto de violencia aleatorio, sino producto de una discusión entre dos grupos de personas que se encontraban en la zona de restaurantes y se comenzaron a disparar entre ellos, alrededor de la 1:30 de la tarde. Se informó el arresto de 5 personas, hasta el momento. Morse añadió que no existe ninguna amenaza para la población.

Seis víctimas fueron llevadas al hospital y otras llegaron por su cuenta. Algunos de los heridos están siendo sometidos a cirugía, en tanto que un tirador permanece fugitivo.

Jeff Landry, gobernador de Louisiana, señaló estar ‘al tanto del tiroteo que se está produciendo en el centro comercial Mall of Louisiana. Estoy en contacto con las fuerzas del orden y les mantendremos informados a medida que sepamos más. Por favor, eviten la zona’.

Añadió que él y su esposa Sharon ‘rezamos por los afectados y agradecemos la rápida respuesta de nuestras fuerzas del orden’.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans también dijo haber sido informado del tiroteo y estar ‘respondiendo al incidente, junto con nuestros socios’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ocho-ninos-mueren-en-un-tiroteo-esta-madrugada-en-louisiana-abaten-al-agresor-en-persecucion-OB20123937

Medios de información han destacado que este es el segundo tiroteo en Louisiana, en menos de una semana. Ya que previamente, se había reportado el homicidio múltiple de 8 niños después de que un hombre disparara contra ellos. Se notificó que 7 de los 8 eran hijos del agresor.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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