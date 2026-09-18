Banco central de Japón sube tasa de interés de referencia al 1.25%, la más alta en 31 años

TOKIO.-El banco central de Japón elevó el viernes la tasa de interés de referencia al 1.25% desde el 1.0%, su nivel más alto en 31 años.

El Banco de Japón ha estado tratando de normalizar la política monetaria tras décadas de mantener las tasas de interés cerca o por debajo de cero a fin de fomentar más el endeudamiento y el gasto, contrarrestar la deflación y sacar a la economía japonesa del estancamiento.

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El aumento del tipo de interés en la tasa de llamadas a un día sin garantía, una tasa a corto plazo, se preveía al término de la reunión de dos días de la junta de política monetaria y ha estado ampliamente incorporado en los mercados globales recientes.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que la decisión se tomó tras analizar diversos riesgos como la guerra en Irán, la expansión de la demanda del mercado de inteligencia artificial y las fluctuaciones cambiarias.

“La economía japonesa continúa recuperándose gradualmente”, dijo a los reporteros, y señaló que la inflación estaba cerca del 2% fijado como objetivo.

Cuando se le preguntó sobre nuevas alzas, Ueda subrayó que se necesita más tiempo para ver si los aumentos de precios se mantienen estables, además de la necesidad de monitorear el crecimiento salarial y otros factores de riesgo.

Dos de los nueve miembros de la junta discreparon, expresando preocupaciones sobre la fortaleza del crecimiento económico de Japón, según Ueda.

La Reserva Federal estadounidense también incrementó su tasa de referencia esta semana. El aumento en Estados Unidos el miércoles, el primero desde 2023, se realizó en un esfuerzo por frenar una inflación persistentemente alta.

Estados Unidos también ha ejercido presión para que Japón suba las tasas debido a la preocupación por el debilitamiento del yen.

Las naciones intervinieron juntas recientemente para apuntalar el yen. A pesar de la medida del Banco de Japón, el dólar estadounidense se fortaleció, colocándose momentáneamente por encima de 157 yenes. A principios de año, superó los 160 yenes.

El Banco de Japón ha fijado una meta de inflación de alrededor del 2%. La inflación ronda ese nivel ahora en Japón, aunque algunos consumidores se quejan de que el reciente aumento de precios es demasiado, especialmente en la gasolina y los productos relacionados con el petróleo.

“Con los precios del crudo manteniéndose elevados, se espera que el Banco de Japón implemente un aumento adicional de tasas más pronto que tarde para limitar el riesgo de que la inflación al consumidor supere la tasa de inflación subyacente”, explicó Harumi Taguchi, economista de S&P Global Market Intelligence.

Las tasas más altas también pueden pesar sobre la economía debido a mayores costos de endeudamiento para las pequeñas y medianas empresas, así como hipotecas más altas, añadió.

Los analistas también están preocupados por el gasto público agresivo prometido por el gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, como recortes de impuestos e inversiones agresivas en defensa, cuando la deuda pública ya está disparándose.

El índice de referencia Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio subió luego que se anunciara la decisión del Banco de Japón, avanzando 1.4%.