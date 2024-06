Barcos de guerra rusos arriban a La Habana: los datos, las dudas y los interrogantes

¿EXISTE EL RIESGO NUCLEAR?

El Minfar afirmó anticipándose a las dudas que “ninguno de los navíos es portador de armas nucleares” y subrayó que la escala “no representa amenaza para la región”.

Fuentes estadounidenses no mostraron preocupación. “Los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y no nos preocupan ya que no representan una amenaza directa para Estados Unidos”, afirmaron.

¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR?

Se han hecho múltiples lecturas. Algunos expertos apuntan a causas internacionales, ligadas a la guerra en Ucrania y a la respuesta del Gobierno ruso ante los nuevos envíos de ayuda militar de EE.UU. y otros países de la OTAN a la Administración ucraniana.