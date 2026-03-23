Bill Cosby pagará compensación millonaria a víctima de agresión sexual, tras 5 décadas

El 23 de marzo se reportó que un jurado de California, Estados Unidos, ordenó que el actor y figura de televisión, Bill Cosby, debe pagar una compensación de 19.5 millones de dólares a una de sus víctimas de violación.

Esta orden se remite al caso de Cosby, en el 2015, cuando fue denunciado y arrestado por drogar y violar a mujeres. El hecho se volvió un antes y un después en la carrera del actor, quien en los 80 y 90 era reconocido por sus papeles familiares y de comedia.

Se detalló que la agresión sexual, cometida contra la mujer que recibirá la compensación, ocurrió hace cinco décadas, tras haber sido invitada a una presentación en Los Ángeles, California. Posteriormente, se especificó que la víctima, Donna Motsinger, denunció que Cosby la drogó y abusó sexualmente de ella en 1972.

Sin embargo, Cosby sostuvo que el acto sexual fue consensuado. El comediante no asistió al juicio, lo cual motivó que el jurado diera el fallo a favor de Motsinger. Ella alegó que pasaron 54 años para que se creyera su versión de la historia y no la de Cosby, quien permaneció aprisionado desde el 2018 hasta el 2021.

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Aunque Bill Cosby conserva varias denuncias civiles por, principalmente, actos de agresión sexual, su encarcelamiento procedió por la denuncia de Andrea Constand, gracias al movimiento ‘Me too’.