Emite Estados Unidos alerta de viaje a México en sedes del Mundial
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En su más reciente advertencia de viaje, describió a la Ciudad de México y Nuevo León como entidades en las que se debe actuar con cautela
CDMX.- El Gobierno de Estados Unidos llamó a quienes planean visitar México con motivo del Mundial de la FIFA a extremar precauciones durante su estancia en determinadas zonas del País.
En su más reciente advertencia de viaje, describió a la Ciudad de México y Nuevo León como entidades en las que se debe actuar con cautela, mientras que recomendó reconsiderar los viajes a Jalisco.
A dos días del inicio de la justa deportiva, las autoridades estadounidenses destacaron que, aunque México es un destino popular, los riesgos de seguridad varían según la región.
RECOMIENDAN NO VIAJAR SOLOS
Asimismo, recomendaron a los ciudadanos de esa nación evitar viajar de noche o solos, utilizar únicamente taxis autorizados o servicios de transporte por aplicación y abstenerse de conducir entre estados fronterizos del lado mexicano.
“La delincuencia en México es común y puede ser violenta. Abarca desde delitos callejeros menores hasta ataques perpetrados por cárteles y organizaciones criminales. Se han registrado delitos violentos en zonas turísticas y vacacionales del país”, sostuvo.
ALERTAN DE ROBOS Y EXTORSIÓN
También advirtió a los visitantes que los robos son frecuentes, así como los esquemas de extorsión en los que los delincuentes convencen a familiares de que uno de sus seres queridos fue secuestrado.
La advertencia, emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, marcó a Sinaloa, Colima, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero como destinos a los que no se debe viajar.