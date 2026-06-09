Emite Estados Unidos alerta de viaje a México en sedes del Mundial

CDMX.- El Gobierno de Estados Unidos llamó a quienes planean visitar México con motivo del Mundial de la FIFA a extremar precauciones durante su estancia en determinadas zonas del País.

En su más reciente advertencia de viaje, describió a la Ciudad de México y Nuevo León como entidades en las que se debe actuar con cautela, mientras que recomendó reconsiderar los viajes a Jalisco.