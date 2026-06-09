‘No hay solución, no rueda el balón’ amenaza la CNTE en contra del Mundial

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    ‘No hay solución, no rueda el balón’ amenaza la CNTE en contra del Mundial
    CNTE avanza sobre Calzada de Tlalpan de regreso al Centro de la Ciudad de México, tras la marcha que realizaron con dirección al Estadio Azteca. Cuarto oscuro

A dos días del Mundial, los maestros de la CNTE aseveran en contra del evento si no hay negociaciones

La Ciudad de México se ha vuelto el punto mediático del primer semestre del 2026; ya que el 11 de junio se inaugura la Copa Mundial, con las tres sedes norteamericanas, pero el primer juego tomará lugar en la capital mexicana.

Por ello, la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las calles de la Ciudad de México ha creado tensión, tanto en la ciudadanía como en los medios. Con el objetivo de protestar y exigir otra mesa de negociaciones con el gobierno federal, los miembros del CNTE han marchado y vandalizado áreas céntricas de la capital, como el Paseo de la Reforma.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/persisten-las-protestas-del-cnte-sin-senal-de-nuevas-negociaciones-con-sheinbaum-CF21244622

Tras haberse desplegado operativos antimotines en Tlalpan, las amenazas del CNTE en contra de la Copa Mundial han persistido. El secretario de Gobierno, César Cravioto, aseveró durante una breve rueda de prensa, tras la contingencia en Tlalpan, que comprendan que hasta aquí pueden llegar; no es un capricho del gobierno de la ciudad, es una necesidad como ciudad, como país, resguardar el espacio que va a ser un centro de atención del mundo entero en menos de 48 horas’.

Ya lo hemos dicho en nuestras consignas, que si no hay solución no rueda el balón’ amenazó Yenny Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca.

En paralelo, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, arremetió en contra del gobierno federal asegurando que ‘el día 11 lo que va a suceder no es la patada inicial, no es la fiesta del mundial expropiado para el pueblo; lo que va a suceder es que miles de trabajadores, no solo en la Ciudad de México sino en todo el país, nos manifestaremos en el marco de este mundial del despojo para decir que en este país no hay respuesta a las demandas de los trabajadores’.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/zocalo-de-cdmx-sigue-cercado-pese-a-acuerdo-con-comerciantes-NH21265866

Diversas secciones de la CNTE comentaron que llegarán más contingentes a la Ciudad de México; se detalló que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Elvira Meleses, no ha logrado conectar con la administración de Sheinbaum para entablar negociaciones, por lo que mantendrán las manifestaciones.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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