Descarta Gobierno de Nuevo León ocultar imágenes de desaparecidos

MONTERREY, NL.- Tras las acusaciones del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) el gobierno del estado descartó ocultar las fotografías con los rostros de las víctimas de desaparición en la entidad y aseguró que solo realizó una intervención integral en la Plaza de los Desaparecidos. Fundenl afirmó que ahora que se acerca el Mundial, la administración emecista colocó enormes maceteros para tapar a los visitantes nacionales y extranjeros los cárteles con las imágenes de las víctimas de desaparición. “Los trabajos tienen como objetivo dignificar este espacio público, recuperar sus condiciones de seguridad, limpieza, funcionalidad e imagen urbana, y preservar el respeto que representa para las familias y colectivos que lo utilizan como punto de reunión, memoria permanente y expresión ciudadana ante una realidad profundamente dolorosa”, informó el gobierno estatal en un comunicado.

También afirmó que previo y durante el desarrollo de los trabajos se sostuvieron acercamientos con familiares y líderes de asociaciones que utilizan la plaza como punto de encuentro. “Un criterio central de la intervención fue el respeto absoluto a las fotografías, mensajes, símbolos y expresiones de memoria colocadas por las familias. El equipo operativo recibió la instrucción expresa de no retirar, mover, cubrir o intervenir ninguno de estos elementos”, resaltó. Estableció que los trabajos realizados en la plaza, llamada originalmente El Breve Espacio, se han desarrollado bajo un criterio de respeto, cuidado y sensibilidad.

Precisó que se realizó un diagnóstico para identificar las condiciones generales del espacio. “En dicho diagnóstico se detectó un deterioro importante en distintos elementos de infraestructura urbana, áreas verdes, equipamiento, sistemas hidráulicos y eléctricos, así como afectaciones derivadas del paso del tiempo, la falta de mantenimiento y diversos actos de vandalismo”, indicó. Agregó que el diagnóstico también permitió advertir una problemática social y sanitaria en algunas zonas de la plaza, derivada de la presencia recurrente de personas en situación de calle.

El gobierno estatal detalló que dentro de las labores de rehabilitación urbana se aplicaron 315 metros cuadrados de pintura gris en muros y bancas, 70 metros cuadrados de pintura azul en el piso de la fuente y 1.5 metros cuadrados de pintura negra en barandales. Destacó que también se llevaron a cabo acciones de mejoramiento paisajístico y recuperación de áreas verdes. “Como parte de estos trabajos se instalaron 25 macetas ornamentales de gran formato, se sembraron distintas especies vegetales y se realizaron labores de riego en una superficie aproximada de 750 metros cuadrados”, especificó.

Aclaró que las macetas forman parte de una estrategia de recuperación paisajística y ordenamiento del espacio público mediante elementos urbanos de mayor formato y su tamaño responde a criterios técnicos de estabilidad, durabilidad, seguridad y conservación de las especies vegetales. Ante las quejas de los familiares de víctimas de desaparición, el gobierno estatal comprometió a realizar una revisión de la ubicación de las macetas. “En caso de que alguna afecte la visibilidad de elementos significativos se harán los ajustes necesarios para garantizar que la intervención urbana acompañe y respete el profundo sentido de memoria del lugar”, sostuvo.

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