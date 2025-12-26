Bloqueo de Trump a petróleo venezolano sancionado plantea nuevas interrogantes sobre si es legal

WASHINGTON- El “bloqueo” del presidente Donald Trump en las costas de Venezuela a barcos petroleros sancionados genera nuevas interrogantes sobre la legalidad de su campaña militar en Latinoamérica, a la vez que azuza preocupaciones de que Estados Unidos pudiese estar más cerca de una guerra. El gobierno de Trump dice que su bloqueo está diseñado estrictamente para el caso y no está dirigido a civiles, lo cual constituiría un acto ilegal de guerra. Sin embargo, algunos expertos advierten que el confiscar petróleo sancionado vinculado al presidente Nicolás Maduro podría provocar una respuesta militar de Venezuela, lo que involucraría a las fuerzas estadounidenses de una manera que va mucho más allá de sus ataques a embarcaciones que presuntamente transportan drogas. TE PUEDE INTERESAR: Las incautaciones de buques realizadas por EU estancan la industria petrolera venezolana “Mi mayor temor es que es exactamente así como comienzan las guerras y como los conflictos se salen de control”, dijo el representante demócrata Jason Crow, quien combatió en Irak y Afganistán. “Y en este gobierno la sensatez brilla por su ausencia, y tampoco se consulta al Congreso. Así que estoy muy preocupado”. Claire Finkelstein, profesora de derecho de seguridad nacional en la Universidad de Pensilvania, explicó que el uso de una táctica tan agresiva sin la autorización del Congreso traspasa los límites del derecho internacional y parece cada vez más un intento velado de provocar una respuesta venezolana. “La preocupación es que nos estamos metiendo en un conflicto armado”, agregó Finkelstein. “Estamos incrementando la apuesta para intentar que ellos cometan un acto de agresión que después justifique un acto de defensa legítima por nuestra parte”. LA GRAN MAYORÍA DE LOS REPUBLICANOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA CAMPAÑA Trump ha utilizado la palabra “bloqueo” para describir su táctica más reciente en una creciente campaña de presión contra Maduro, quien ha sido imputado de narcoterrorismo en Estados Unidos y ahora es acusado de utilizar las ganancias del petróleo para financiar el narcotráfico. Si bien Trump dijo que sólo se aplica a las embarcaciones que enfrentan sanciones económicas estadounidenses, la medida ha provocado indignación entre los demócratas y, en su mayoría, encogimiento de hombros, si no es que vítores, entre los republicanos. El representante republicano Michael McCaul opinó que el hecho de que Trump vaya contra petroleros sancionados vinculados a Venezuela no es distinto de intentar bloquear el flujo de crudo iraní.

“Al igual que con los petroleros iraníes que operan en secreto, no tengo ningún problema con eso”, manifestó McCaul. “Están eludiendo las sanciones”. El presidente ha declarado que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles de la droga en un intento por reducir el flujo de estupefacientes a las comunidades del país. Las fuerzas estadounidenses han atacado 26 presuntos barcos de narcotráfico y han matado al menos a 99 personas desde septiembre. Trump ha prometido repetidamente que los próximos ataques serán terrestres, a la vez que vincula a Maduro con los cárteles. La campaña ha generado escrutinio en el Congreso, especialmente después de que se revelara que las fuerzas estadounidenses mataron a dos sobrevivientes de un ataque a un barco con un segundo ataque. No obstante, hasta ahora los republicanos se han negado repetidamente a exigir la autorización del Congreso para nuevas acciones militares en la región, y han bloqueado las resoluciones de los demócratas sobre poderes de guerra. El senador Roger Wicker, presidente republicano de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado, prácticamente ha dado por concluida la investigación de su panel sobre el ataque del 2 de septiembre, y el jueves dijo que toda la campaña se lleva a cabo “con asesoramiento jurídico sólido”. VENEZUELA CONTRAATACA Trump anunció el bloqueo el martes, aproximadamente una semana después de que las fuerzas estadounidenses incautaran un barco petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela. El país sudamericano posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y depende en gran medida de esos ingresos para sostener su economía. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo afecta la incautación de buques petroleros a la economía de Venezuela? Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde 2005 debido a preocupaciones sobre corrupción, así como por actividades delictivas y antidemocráticas. Durante su primer mandato, Trump amplió las sanciones al petróleo, lo que llevó al gobierno de Maduro a recurrir a una flota fantasma de barcos petroleros con banderas falsas para contrabandear crudo en las cadenas de suministro globales. La estatal Petróleos de Venezuela S.A., o PDVSA, se ha visto prácticamente excluida de los mercados petroleros mundiales debido a las sanciones estadounidenses. Vende la mayoría de sus exportaciones a precios con gran descuento en el mercado negro de China. El legislador Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, condenó el jueves la táctica más reciente de Trump y se comprometió a trabajar con el sector privado para limitar cualquier impacto en la economía del país, la cual depende fuertemente del petróleo. Reconoció que no será una tarea fácil. “A nosotros nos gusta mucho la paz y el dialogo, pero en este momento, la realidad es que nos está amenazando el ejército más poderoso del mundo, y no es para tomárselo a juego”, declaró Maduro Guerra. EL PENTÁGONO PREFIERE EL TÉRMINO “CUARENTENA” No quedó claro de momento cómo planea Estados Unidos implementar la orden de Trump. Pero la Armada estadounidense cuenta con 11 buques en la región y una gran dotación de aeronaves que pueden monitorear el tráfico marítimo que entra y sale de Venezuela.