¿Cómo afecta la incautación de buques petroleros a la economía de Venezuela?

CARACAS- La incautación por parte de Estados Unidos de un buque petrolero frente a las costas de Venezuela puso de manifiesto un factor crucial en el enfrentamiento entre Caracas y Washington: el petróleo sigue siendo el sustento de la frágil economía venezolana. Venezuela depende del petróleo y de los productos relacionados con el petróleo para casi todos sus ingresos de exportación. Las autoridades utilizan las divisas de la industria petrolera para mantener en funcionamiento el gobierno, darle mantenimiento a los sistemas de armamento e importar artículos de primera necesidad, como alimentos. TE PUEDE INTERESAR: Incautación de buque petrolero en Venezuela indica nueva ofensiva de EU contra flota clandestina La incautación de más buques petroleros restringiría esta fuente de ingresos, según los economistas. Cada cargamento interceptado equivale a una pérdida de recursos y Venezuela podría verse obligada a vender su petróleo con un fuerte descuento a quienes aún estén dispuestos a arriesgarse a tratar con el país. EL PETRÓLEO REINA EN VENEZUELA Venezuela presume de reservas de minerales de tierras raras, vastas extensiones de tierra cultivable y relucientes playas caribeñas, que podrían atraer a turistas extranjeros. Pero el petróleo sigue siendo el motor de la economía, como lo ha sido durante gran parte del siglo pasado. El país padece lo que los economistas denominan “enfermedad holandesa”, en la que un gobierno desarrolla una malsana dependencia de las exportaciones de recursos naturales en detrimento de otros sectores. El concepto, aplicado a los Países Bajos cuando se encontraron yacimientos de gas natural en el mar del Norte, implica una apreciación de la moneda por las exportaciones de recursos naturales, que provoca que otras exportaciones sean menos competitivas. El petróleo representa actualmente alrededor del 88 por ciento de los 24 mil millones de dólares de ingresos por exportaciones de Venezuela, y cada buque petrolero incautado socavaría los ingresos necesarios para importar alimentos y medicinas. Los productos relacionados con la producción de petróleo, como los petroquímicos, representan gran parte del resto. “Una política continuada de incautaciones provocaría un pronunciado descenso de la capacidad de importación de Venezuela, lo que sumiría al país en una nueva recesión”, dijo Francisco Rodríguez, economista venezolano de la Universidad de Denver.

Para empeorar las cosas, la producción de petróleo de Venezuela ha disminuido debido a la mala gestión, la corrupción y las sanciones estadounidenses. Los precios del petróleo también han caído desde los altísimos niveles que impulsaron la revolución de inspiración socialista del difunto Hugo Chávez, predecesor del actual presidente, Nicolás Maduro. En una fecha tan reciente como 2012, Venezuela obtenía unos 120 mil millones de dólares al año de las exportaciones de petróleo, frente al nivel actual de unos 21 mil millones de dólares, dijo Rodríguez. Durante este periodo, la economía de Venezuela sufrió “el mayor colapso económico en casi medio siglo de un país que no está en conflicto”, según el Fondo Monetario Internacional. Venezuela aún posee más petróleo que Arabia Saudita, Rusia o Estados Unidos, aproximadamente el 17 por ciento de las reservas mundiales conocidas, según Oil & Gas Journal, una publicación del sector. TE PUEDE INTERESAR: Trump se prepara para incautar más petroleros frente a las costas de Venezuela tras el primer barco capturado Pero las disputas con las compañías petroleras internacionales, así como los retos que plantea la extracción del petróleo del país, que es similar al alquitrán, han puesto a prueba la capacidad de Venezuela para obtener mayores réditos de sus reservas aumentando la producción. ¿QUIÉN COMPRA EL PETRÓLEO DE VENEZUELA? Históricamente, Estados Unidos ha sido el mayor comprador de crudo de Venezuela. Esta relación se basaba en la geografía, las afinidades políticas y las necesidades específicas de las refinerías estadounidenses. Ahora, China adquiere alrededor del 80 por ciento de las exportaciones de petróleo de Venezuela. Los compradores suelen ser las llamadas “refinerías de tetera” de China, conocidas por su tamaño compacto y su capacidad para procesar el crudo con grandes descuentos.