Bromea Navanethem ‘Navi’ Pillay, con entregar su Premio Nobel de la Paz a Trump

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    Bromea Navanethem ‘Navi’ Pillay, con entregar su Premio Nobel de la Paz a Trump
    La jurista nacida en Sudáfrica y exjefa de derechos humanos de la ONU, Navanethem “Navi” Pillay, en el Foro de Núremberg en Alemania, tras anunciarse que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026. AP/Daniel Karmann/dpa

La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien lo recibió el año pasado, regaló su galardón al mandatario estadounidense

Tras enterarse que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026, la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, bromeó con entregar también ella su premio al mandatario estadounidense Donald Trump, en referencia al controvertido gesto de la quien fue laureada del año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“Muchas gracias, si aplauden un poco más, puede que comparta este premio con Trump”, expresó al arribar a una rueda de prensa en Núremberg, ciudad ubicada al sur de Alemania, en un vídeo dado a conocer en las redes sociales por la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnés Callamard.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/no-fue-para-trump-otorgan-premio-nobel-de-la-paz-2026-a-navanethem-pillay-por-sus-esfuerzos-para-promover-la-paz-y-el-derecho-internacional-AE24023021

Al momento en que el Comité del Nobel de la Paz diera a conocer a quien concedía el galardón, Pillay en la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, de la que ella es miembro, y dio una rueda de prensa en la sala “histórica” en la que se llevaron a cabo los juicios contra los criminales de guerra nazis.

“Esta no podría ser una mejor elección en un momento de ataques repetidos contra la justicia internacional. Ella es una ex jueza de la CPI en un momento en que la administración de EE.UU. está buscando destruir la CPI”, escribió Callamard en su cuenta de X.

“Ella ha presidido la Comisión de Investigación que determinó que Israel cometió el crimen de genocidio en un momento en que muchos Estados están tratando de defender y proteger las acciones de Israel”, prosigue la secretaria general de Amnistía Internacional.

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Navanethem “Navi” Pillay, da una confrencia de prensa en el Foro de Núremberg, tras anunciarse que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. AP/Daniel Karmann/dpa

“Ella ha defendido los derechos humanos, en un momento en que los Estados están buscando vaciar sus compromisos en materia de derechos. Ella luchó contra el apartheid, el racismo institucionalizado y sistémico en un momento en que estamos enfrentando un resurgimiento de él. No hay una mejor elección que Navi Pillay”, concluye Callamard.

CORINA MACHADO Y LA CONTROVERSIA DE ENTREGAR SU PREMIO

Tras recibir el años pasado el Nobel de la Paz, la líder opositora venezolana María Corina Machado llevó a cabo una turbulenta huida de su país con el propósito de recoger el galardón, no obstante finalmente no pudo llegar a tiempo para la ceremonia.

Jonathan Wolfe, relata en su artículo “El año inusual de María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 202”, publicado en The New York Times, relata que dos meses después de que se diera a conocer que la opositora venezolana había sido laureada, decidió emprender la huida de de su país.

Para conseguirlo, Wolfe describe que Machado se “disfrazada, cruzando puntos de control militar y navegando hacia la nación insular de Curazao en una pequeña embarcación de pesca, antes de volar a Oslo, Noruega, en un esfuerzo por recoger su premio”.

Sin embargo, a pesar de todo hizo “llegó horas después de la ceremonia oficial, en la que su hija recogió su Nobel y pronunció en su nombre el discurso que Machado había preparado”, acentúa Wolfe.

Posteriormente Machado, le obsequió su premio Nobel a Trump, quien había expresado en reiteradas ocasiones su descontento por no haber sido él el laureado, en un controvertido gesto que obligó a la Instituto Noruego del Nobel a esclarecer que la distinción es personal e intransferible.

“El Instituto Noruego del Nobel, que administra el premio, dijo que no podía ser transferido. De todos modos, unos días después, Machado le entregó a Trump la medalla del Nobel, colocada en un gran marco dorado, en una escena extraña en la Casa Blanca. Trump dijo que se sentía “honrado” de recibir finalmente el premio, y posó para fotografías con Machado en la Oficina Oval”, detalla Wolfe en su artículo.

Machado respaldó la presencia militar, que Estados Unidos llevaba meses aumentando en el Caribe, col el propósito de utilizar la fuerza militar en contra de los cárteles de la droga latinoamericanos, a los que Trump había señalado como organizaciones terroristas, describe Wolfe.

Y que después derivó en una incursión por parte de militares estadounidenses a la capital de Venezuela, Caracas, en la que capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro y a su esposa y llevados a Manhattan, en donde fueron imputados de cargos federales vinculaos con drogas y armas, precisa Wolfe.

Una vez concluida la operación en contra de Maduro, Trump rechazó dar su respaldo a Machado, puntualiza Wolfe.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y The New York Times.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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