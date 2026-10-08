¿Harfuch para presidente en 2030? Sheinbaum frena ‘destape’ y para secretario “sería una falta de respeto”
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Manuel Velasco comparó al titular de la SSPC como el “Pedro Infante de la política” por su popularidad
El senador y coordinador del grupo parlamentario Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, destapó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como candidato de la Cuarta Transformación a la elección presidencial de 2030.
Además, comparó su popularidad con la del actor y cantante mexicano Pedro Infante e insistió que tiene un amplio respaldo si decidiera contender en las presidenciables que marcarán el final del sexenio de Claudia Sheinbaum.
“Lo que es una realidad, que no lo digo yo, es lo que han dicho las encuestas que se han publicado hasta este momento, es que tiene un amplio respaldo ciudadano (...) En el 2030 habrá que definirse muchas cosas, él habrá que tomar una decisión personal y bueno, si él se decide seguramente van a haber muchas personas que habrán de simpatizar con él, no solo del Partido Verde, yo creo que él tiene muchas simpatías dentro de su propio partido, que es Morena, y de muchos ciudadanos que no tienen partido político”, dijo.
También destacó los buenos resultados que ha dado en el combate al crimen organizado y la inseguridad, por lo que sentenció que si sigue por ese camino podría ser el próximo presidente de la República.
😮👀 Velasco compara a Harfuch con Pedro Infante por su popularidadEl senador del @partidoverdemex Manuel @VelascoM_ aseguró que @OHarfuch se ha convertido en un personaje con una alta popularidad entre los mexicanos y lo comparó con uno de los grandes íconos del cine nacional.“Podríamos decir que es como el Pedro Infante de la política”, afirmó el líder de los senadores del PVEM, quien atribuyó esa popularidad a los resultados que, a su juicio, ha conseguido en materia de seguridad.— Político MX (@politicomx) October 6, 2026
Pese a que sostuvo que todavía es prematuro hablar de la elección presidencial de 2030, mencionó que Harfuch encabeza todos los sondeos públicos: “he sido candidato en varias ocasiones y la experiencia es que los candidatos son más importantes que los partidos. La ciudadanía al final vota por la persona”, dijo Velasco.
Así como afirmó que durante su gestión, el titular de la SSPC ha logrado disminuir 52 por ciento los homicidios dolosos: “Ha tenido un combate frontal con el crimen organizado, ha desmantelado más de 2 mil 600 laboratorios. El buen trabajo que ha realizado a lo largo de su vida al frente de la seguridad lo hace tener una alta popularidad. Podríamos decir que es como el Pedro Infante de la política”.
“MUCHA GRILLA”, CALIFICA SHEINBAUM
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “mucha grilla” el destape de Omar García Harfuch como posible candidato presidencial rumbo a 2030 por Manuel Velasco.
“Ya, mucha grilla. La verdad. Son parte de sus promociones de los partidos políticos”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el pronunciamiento.
#Sheinbaum califica de “mucha grilla” el destape de @OHarfuch rumbo a 2030#JaimeGUERREROLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “mucha grilla” que el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, perfilara al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como posible candidato presidencial para 2030. Afirmó que él está dedicado de tiempo completo a la seguridad y que la elección aún está lejos. “Es mucha grilla, la verdad. Son parte de sus promociones de los partidos políticos. Pero Omar está dedicado de tiempo completo a la seguridad”, dijo Sheinbaum Pardo este jueves en su conferencia en Palacio Nacional.Velasco Coello destacó la popularidad de García Harfuch y lo llamó “el Pedro Infante de la política”. Dejó abierta la posibilidad de que el PVEM lo respalde para la Presidencia, aunque admitió que es prematuro hablar de la elección de 2030. El coordinador recordó que su partido respaldó a García Harfuch en 2024 para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y, posteriormente, para el Senado.Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura y descartó que algún integrante de su gabinete esté pensando actualmente en la sucesión presidencial.“El 2030 está muy lejos todavía. Entonces ya, los futurismos de los partidos, pues ya que si lo vería. No, no voy a hablar de eso, imagínate”, respondió.No obstante, la presidenta elogió la capacidad, honestidad y profesionalismo de García Harfuch. También destacó su valentía y que permaneciera en tareas de alto riesgo después del atentado que sufrió en 2020.“Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México”, expresó.Sheinbaum Pardo extendió el reconocimiento al resto de su equipo y aseguró que todos los integrantes del gabinete están dedicados “100 por ciento” a sus funciones y a enfrentar los retos económicos y de seguridad del país.— Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) October 9, 2026
La Presidenta destacó el trabajo de García Harfuch al frente de la seguridad y aseguró que está dedicado de tiempo completo a esa responsabilidad, “pero el 2030 está muy lejos todavía”, señaló.
Sheinbaum rechazó además hablar sobre posibles aspirantes dentro de su gabinete y aseguró que ninguno de sus colaboradores está pensando actualmente en la sucesión presidencial.
“No, ningún compañero que está trabajando en el gobierno en este momento está pensando en otra cosa. Porque están dedicados a su trabajo”, afirmó.
HARFUCH NO CONSIDERA PARTICIPAR EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2030
Por otro lado, el secretario de seguridad y protección ciudadana afirmó que actualmente no contempla participar en la elección presidencial.
“Se agradece un buen comentario del senador, sin embargo, lo digo con toda transparencia, la tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de seguridad, no permite una agenda paralela”, comentó al término de su comparecencia privada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
“La oportunidad que me dio Sheinbaum no permite una agenda paralela, sería una falta de respeto”: 🇲🇽👀 Omar García Harfuch descarta buscar la Presidencia en 2030 y marca distancia con las declaraciones de Manuel Velasco, quien lo perfiló como posible candidato presidencial. ❌#FórmulaNoticias con José Cárdenas (@JoseCardenas1).— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 9, 2026
Agregó que está concentrado en combatir diferentes crímenes que se cometen en México, como la extorsión y la desaparición de personas, por instrucción del Ejecutivo federal.
“Y menos cuando tenemos delitos tan delicados como personas desaparecidas, extorsión, etcétera, pues sería una falta de respeto de mi parte para las víctimas y para mis propios compañeros que están trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional, estar pensando en otras cosas que no sea lo que es mi trabajo, a lo que la presidenta me instruyó”, expresó.