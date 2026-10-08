¿Harfuch para presidente en 2030? Sheinbaum frena ‘destape’ y para secretario “sería una falta de respeto”

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México
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    ¿Harfuch para presidente en 2030? Sheinbaum frena ‘destape’ y para secretario “sería una falta de respeto”
    El senador y coordinador del grupo parlamentario PVEM en el Senado, Manuel Velasco, destapó al titular de SSPC, Omar García Harfuch, como candidato de la Cuarta Transformación a la elección presidencial de 2030. GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Manuel Velasco comparó al titular de la SSPC como el “Pedro Infante de la política” por su popularidad

El senador y coordinador del grupo parlamentario Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco, destapó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como candidato de la Cuarta Transformación a la elección presidencial de 2030.

Además, comparó su popularidad con la del actor y cantante mexicano Pedro Infante e insistió que tiene un amplio respaldo si decidiera contender en las presidenciables que marcarán el final del sexenio de Claudia Sheinbaum.

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“Lo que es una realidad, que no lo digo yo, es lo que han dicho las encuestas que se han publicado hasta este momento, es que tiene un amplio respaldo ciudadano (...) En el 2030 habrá que definirse muchas cosas, él habrá que tomar una decisión personal y bueno, si él se decide seguramente van a haber muchas personas que habrán de simpatizar con él, no solo del Partido Verde, yo creo que él tiene muchas simpatías dentro de su propio partido, que es Morena, y de muchos ciudadanos que no tienen partido político”, dijo.

También destacó los buenos resultados que ha dado en el combate al crimen organizado y la inseguridad, por lo que sentenció que si sigue por ese camino podría ser el próximo presidente de la República.

Pese a que sostuvo que todavía es prematuro hablar de la elección presidencial de 2030, mencionó que Harfuch encabeza todos los sondeos públicos: “he sido candidato en varias ocasiones y la experiencia es que los candidatos son más importantes que los partidos. La ciudadanía al final vota por la persona”, dijo Velasco.

Así como afirmó que durante su gestión, el titular de la SSPC ha logrado disminuir 52 por ciento los homicidios dolosos: “Ha tenido un combate frontal con el crimen organizado, ha desmantelado más de 2 mil 600 laboratorios. El buen trabajo que ha realizado a lo largo de su vida al frente de la seguridad lo hace tener una alta popularidad. Podríamos decir que es como el Pedro Infante de la política”.

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“MUCHA GRILLA”, CALIFICA SHEINBAUM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “mucha grilla” el destape de Omar García Harfuch como posible candidato presidencial rumbo a 2030 por Manuel Velasco.

“Ya, mucha grilla. La verdad. Son parte de sus promociones de los partidos políticos”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre el pronunciamiento.

La Presidenta destacó el trabajo de García Harfuch al frente de la seguridad y aseguró que está dedicado de tiempo completo a esa responsabilidad, “pero el 2030 está muy lejos todavía”, señaló.

Sheinbaum rechazó además hablar sobre posibles aspirantes dentro de su gabinete y aseguró que ninguno de sus colaboradores está pensando actualmente en la sucesión presidencial.

“No, ningún compañero que está trabajando en el gobierno en este momento está pensando en otra cosa. Porque están dedicados a su trabajo”, afirmó.

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HARFUCH NO CONSIDERA PARTICIPAR EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2030

Por otro lado, el secretario de seguridad y protección ciudadana afirmó que actualmente no contempla participar en la elección presidencial.

“Se agradece un buen comentario del senador, sin embargo, lo digo con toda transparencia, la tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de seguridad, no permite una agenda paralela”, comentó al término de su comparecencia privada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Agregó que está concentrado en combatir diferentes crímenes que se cometen en México, como la extorsión y la desaparición de personas, por instrucción del Ejecutivo federal.

“Y menos cuando tenemos delitos tan delicados como personas desaparecidas, extorsión, etcétera, pues sería una falta de respeto de mi parte para las víctimas y para mis propios compañeros que están trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional, estar pensando en otras cosas que no sea lo que es mi trabajo, a lo que la presidenta me instruyó”, expresó.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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