¡No fue para Trump!... Otorgan premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional

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    ¡No fue para Trump!... Otorgan premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional
    La jurista sudafricana Navanethem Pillay recibió el Nobel de la Paz 2026 por su defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. Donald Trump figuraba entre los aspirantes al galardón. VANGUARDIA/ARCHIVO

Navanethem Pillay gana el Nobel de la Paz 2026 por su defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. Trump estaba entre los candidatos

El Premio Nobel de la Paz 2026 no fue para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien figuraba entre los candidatos al reconocimiento y se había atribuido méritos para recibirlo. El galardón fue otorgado a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la promoción del derecho internacional y la lucha contra la impunidad por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

El Comité Noruego del Nobel destacó que Pillay ha contribuido a construir un orden jurídico internacional capaz de exigir responsabilidades tanto a los Estados como a sus dirigentes. Su carrera incluye la defensa de activistas perseguidos durante el apartheid en Sudáfrica y su participación en tribunales internacionales que sentaron precedentes en materia de justicia.

El presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, defendió el papel de las leyes y los mecanismos diplomáticos para resolver conflictos. “El derecho internacional es un fundamento para un mundo más pacífico”, afirmó.

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UNA ABOGADA QUE DESAFIÓ EL APARTHEID

Pillay estudió en la Universidad de Natal, donde obtuvo un título en artes en 1963 y se graduó en derecho en 1965. Cuatro años después, fundó su propio despacho jurídico y se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir un estudio de ese tipo en la provincia sudafricana de Natal.

La decisión llegó después de que varios bufetes le negaran empleo por motivos raciales. La propia jurista explicó la discriminación que enfrentó: “Ningún bufete me contrataría porque decían que no podían tener empleados blancos recibiendo instrucciones de una persona de color”.

Durante 28 años defendió a integrantes del Congreso Nacional Africano y de otros movimientos contrarios al régimen segregacionista. También documentó las condiciones de detención y las denuncias de tortura contra presos políticos.

En 1973 consiguió que los prisioneros políticos de la isla Robben, entre ellos Nelson Mandela, pudieran recibir asistencia legal. Posteriormente cursó estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y, en 1988, obtuvo un doctorado en ciencias jurídicas, un logro que marcó un precedente para las mujeres sudafricanas.

SU TRABAJO CAMBIÓ EL DERECHO INTERNACIONAL

Tras el fin del apartheid, en 1995, Mandela la nombró jueza de la Corte Suprema de Sudáfrica. Ese mismo año, la Asamblea General de la ONU la eligió para integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde trabajó durante ocho años y presidió el organismo durante los últimos cuatro.

Uno de los casos más relevantes de su trayectoria fue el juicio contra Jean-Paul Akayesu, exalcalde ruandés condenado por crímenes relacionados con el genocidio de 1994. La sentencia del 2 de septiembre de 1998 estableció un precedente al reconocer que la violación y la violencia sexual pueden constituir actos de genocidio, cuando se cumplen los elementos jurídicos correspondientes.

Tras el fallo, Pillay expresó una de las ideas más recordadas de su carrera: “Desde tiempos inmemoriales, la violación ha sido considerada un botín de guerra. Ahora es un crimen de guerra. Ya no es un trofeo”.

El tribunal también condenó al ex primer ministro ruandés Jean Kambanda por genocidio, en el primer caso en que un jefe de gobierno fue declarado penalmente responsable por ese delito.

GAZA Y MYANMAR, ENTRE LOS CASOS RECIENTES

En años recientes, Pillay continuó vinculada a investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos. Presidió una comisión independiente de investigación de Naciones Unidas que concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza, una determinación que Israel rechaza.

También ha participado en el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia relacionado con la acusación de genocidio contra Myanmar por el trato a la población rohinyá.

Al anunciar el premio, Frydnes advirtió sobre el deterioro de la seguridad internacional y la importancia de mantener mecanismos jurídicos para enfrentar las guerras. “En un momento de desafíos existenciales —incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo— el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta”, declaró.

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DATOS CURIOSOS DEL NOBEL DE LA PAZ

· El Premio Nobel de la Paz forma parte de los cinco galardones establecidos por Alfred Nobel en su testamento de 1895.

· A diferencia de los premios de Física, Química, Medicina y Literatura, el de la Paz se entrega en Oslo, Noruega, y no en Estocolmo, Suecia.

· La primera entrega ocurrió en 1901. A lo largo de su historia, el galardón ha sido compartido por personas y organizaciones en distintas ediciones.

· La jurista sudafricana hizo historia como defensora durante el apartheid, jueza internacional y promotora de la rendición de cuentas por crímenes graves.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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