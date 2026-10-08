Aguinaldo 2026: revisa cuánto dinero te corresponde y la fecha límite para recibirlo

Con la llegada de los últimos meses de 2026, los trabajadores comienzan a prepararse para recibir el aguinaldo , una prestación laboral obligatoria que representa un ingreso adicional al cierre del año.

Sin embargo, la cantidad que corresponde no es igual para todos. El monto depende del salario, los días establecidos por la empresa y el tiempo laborado durante el año.

¿CUÁNTO AGUINALDO DEBEN PAGARTE EN 2026?

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario.

Esta cantidad es el mínimo legal para quienes se encuentran bajo el régimen general de la LFT. Si el contrato individual, colectivo o las condiciones laborales contemplan una prestación mayor, el empleador debe respetarla.

Para calcular el aguinaldo completo, basta con multiplicar el salario diario por 15. Por ejemplo, una persona que gana 500 pesos al día tiene derecho a un mínimo de 7 mil 500 pesos por un año completo de trabajo.

¿CUÁNDO DEBEN DEPOSITAR EL AGUINALDO 2026?

La legislación laboral establece que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año.

Para 2026, el 20 de diciembre cae en domingo. Por ello, conviene revisar con anticipación la fecha de pago establecida por el empleador, sin confundir las prácticas de depósito de cada empresa con el plazo previsto en la ley.

El aguinaldo es una obligación patronal y no puede sustituirse por mercancías, vales u otros productos en lugar del pago correspondiente en dinero.