‘Isaías’ se intensifica a categoría 2 en Golfo de México; ‘Simón’ se convertirá en un poderoso huracán categoría 4

Cerca de las 15:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó el huracán ‘Isaías’ se había intensificado a categoría 2 en escala de Saffir-Simpson sobre el Golfo de México. Mientras que la se prevé que la actual Tormenta Tropical ‘Simón’ tome fuerza y en el proceso se convierta en un poderoso huracán categoría 4, así como la posibilidad de que toque tierra en dos estados de México, según alertó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

ISAÍAS ES UN HURACÁN DE CATEGORÍA 2 Actualmente, se mantiene como una categoría 2 en escala de Saffir-Simpson sobre el Golfo de México. Su circulación genera lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en estados del oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Se ubica a 410 kilómetros (km) al nor-noreste de Progreso, Yucatán, y a 410 km al nor-noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo. Con desplazamiento hacia el noreste a 20 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h. Su circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Campeche (oeste y costa), Yucatán (costa, norte y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte). Se pronostica viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Yucatán; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Veracruz, Tabasco y Campeche; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Tamaulipas. Así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Campeche y Yucatán, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Se pide a la población extremar precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Trayectoria: - Viernes 9 de octubre a las 00:00 horas se pronostica un huracán categoría 2 a 455 km al norte de Río Lagartos, Yucatán. - Viernes 9 de octubre a las 12:00 horas se pronostica un huracán categoría 2 a 735 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. - Sábado 10 de octubre a las 00:00 horas se pronostica un huracán categoría 1 a 1,045 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. - Sábado 10 de octubre a las 12:00 horas se pronostica una depresión tropical a 1,290 km al noreste de Barra el Mezquital, Tamaulipas. - Domingo 11 de octubre a las 00:00 horas se pronostica un sistema post-tropical/remanentes a 1,425 km al noreste de Barra el Mezquital, Tamaulipas. - Domingo 11 de octubre a las 12:00 horas se pronostica un sistema post-tropical/remanentes a 1,725 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

ISAÍAS AFECTARÁ A EU “Se espera un fortalecimiento adicional hasta la primera hora del viernes, e Isaías debe seguir siendo un huracán peligroso a medida que se acerca a la costa norte del Golfo el viernes por la noche”, alertó el Centro Nacional de Huracanes. El ciclón, que tocará tierra entre Alabama y Florida la noche del viernes o madrugada del sábado, traerá “vientos dañinos” en dichos estados, en Misisipi y Georgia, según el pronóstico. También traerá “fuertes lluvias” a la costa central del Golfo de México en Estados Unidos y “gran parte” del sureste desde el viernes hasta el fin de semana, con posibles “inundaciones repentinas y urbanas considerables, junto con inundaciones significativas de los ríos”, lo que podría también afectar a Carolina del Norte y del Sur. Este es el primer huracán de la temporada del Atlántico, que hasta ahora había reportado un mínimo récord de actividad por el fenómeno de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual y más ciclones en el Pacífico, pero menos tormentas en el Atlántico.

SIMÓN SE CONVERTIRÁ EN UN HURACÁN DE CATEGORÍA 4 NHC indicó sobre la tormenta tropical ‘Simón’ que “será muy peligroso antes de que alcance la costa de México. Se ha emitido un aviso de huracán para una porción del oeste-centro de México”. Cabe destacar que ‘Simón’ se mantendrá como tormenta tropical este jueves y después evolucionará a huracán. Se prevé que el próximo domingo impacte como categoría 4 en las costas de Jalisco y parte de Nayarit; el huracán avanzará por tierra y se degradará a categoría 1, pero también afectará a Sinaloa a partir del fin de semana. Actualmente, ‘Simón’ se fortalece gradualmente, pese a ser tormenta tropical. Se desplaza frente a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en el occidente y sur del país, además de vientos fuertes y oleaje elevado.

Se ubica a 370 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 555 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Con vientos sostenidos a 110 km/h y rachas de 140 km/h, con desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h. Su circulación genera lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en Guerrero (costa y sur) y Michoacán (costa); lluvias intensas (75 a 150 mm) en Oaxaca (noroeste, centro y costa), así como lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco (oeste y sur) y Colima. Se pronostica viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Guerrero y Michoacán, viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Colima. Así como oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa de Jalisco. Se pide a la población en general que extreme precauciones en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Trayectoria - Viernes 9 de octubre a las 00:00 horas se pronostica un huracán categoría 1 a 265 km al sur-suroeste de Punta San Telmo Michoacán, y a 330 km al sur de Manzanillo, Colima. - Viernes 9 de octubre a las 12:00 horas se pronostica un huracán categoría 2 a 230 km al suroeste de Punta San Telmo Michoacán, y a 260 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. - Sábado 10 de octubre a las 00:00 horas se pronostica un huracán categoría 4 a 165 km al sur-suroeste de Manzanillo Colima, y a 180 km al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. - Sábado 10 de octubre a las 12:00 horas se pronostica un huracán categoría 4 a 65 km al oeste-suroeste de Manzanillo Colima. y a 90 km al sur-sureste de Playa Perula, Jalisco. - Domingo 11 de octubre a las 00:00 horas se pronostica un huracán categoría 1 en tierra sobre Jalisco a 45 km al noreste de Playa Perula Jalisco, y a 100 km al sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. - Domingo 11 de octubre a las 12:00 horas se pronostica una tormenta tropical en tierra sobre Nayarit a 70 km al sureste de San Blas Nayarit, y a 120 km al noreste de Cabo Corrientes, Jalisco. - Lunes 12 de octubre a las 12:00 horas se pronostica un sistema post-tropical/Remanentes en tierra sobre Durango a 190 km al norte de San Blas, Nayarit, y a 110 km al este-noreste de Escuinapa, Sinaloa.