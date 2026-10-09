Sheinbaum anuncia gira nacional IMSS-Bienestar para ‘ver qué es lo que falta’ en hospitales

Durante la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo , la mandataria adelantó que visitará instalaciones de salud en Hidalgo y el Estado de México , como parte de una estrategia para identificar los problemas que persisten en la operación de este sistema público.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una gira por hospitales y centros de salud del IMSS-Bienestar para conocer directamente las carencias que enfrentan las unidades médicas, escuchar las necesidades del personal y revisar los avances en la digitalización de los expedientes clínicos.

“Voy a visitar hospitales, voy a visitar centros de salud para escucharlos, para ver cuál es la problemática, qué es lo que falta”, expresó.

La presidenta explicó que mantiene reuniones semanales con el gabinete de Salud para evaluar el funcionamiento de los servicios médicos. Sin embargo, consideró necesario acudir personalmente a las unidades para conocer las dificultades que enfrentan médicos, trabajadores y pacientes.

SHEINBAUM SE REUNIRÁ CON DIRECTIVOS Y COORDINADORES

Como parte de esta revisión, Sheinbaum informó que sostendrá encuentros con directores de hospitales, coordinadores regionales y autoridades del IMSS-Bienestar de las 24 entidades donde opera el sistema.

Las reuniones buscarán identificar las necesidades de cada unidad, así como revisar los avances y los obstáculos que afectan la prestación de los servicios de salud.

La gira también permitirá conocer las condiciones de los centros médicos desde la perspectiva de quienes trabajan en ellos. La intención, de acuerdo con lo expuesto por la presidenta, es detectar qué hace falta para mejorar su funcionamiento y atender las problemáticas pendientes.

Aunque no detalló un calendario completo de visitas ni precisó qué hospitales serán recorridos, confirmó que Hidalgo y el Estado de México forman parte de las primeras entidades contempladas.

LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES, ENTRE LOS RETOS

Uno de los temas centrales de la gira será la implementación de los expedientes clínicos digitales, una herramienta que busca facilitar el registro y la consulta de la información médica de los pacientes.

Sheinbaum reconoció que el proceso ha avanzado con dificultades en algunas unidades hospitalarias, principalmente por la adaptación de los trabajadores a las nuevas plataformas informáticas.

“Hay algunos hospitales donde ha costado trabajo”, admitió la mandataria al referirse a la transición hacia los sistemas digitales.

La presidenta aclaró que las complicaciones no necesariamente responden a una resistencia del personal médico, sino al proceso de aprendizaje que implica utilizar nuevas herramientas tecnológicas en las actividades cotidianas.

Por ello, adelantó que solicitará a los directores de los hospitales brindar apoyo a sus equipos para facilitar la implementación de los expedientes electrónicos.

¿QUÉ ES EL IMSS-BIENESTAR?

El IMSS-Bienestar es un organismo público destinado a proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social, mediante unidades de primer y segundo nivel, así como hospitales de mayor capacidad.

Su operación requiere coordinación entre autoridades federales, estatales y personal de las unidades médicas para garantizar la prestación de servicios a la población que no cuenta con afiliación a instituciones como el IMSS ordinario o el ISSSTE.

La revisión anunciada por Sheinbaum se enfocará en conocer las condiciones reales de funcionamiento de los hospitales, las necesidades del personal y las dificultades para incorporar herramientas digitales a la atención médica.