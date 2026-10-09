‘Fue un accidente’... Latin Lover defiende al Hijo de Fishman tras la muerte de réferi El Búho

El incidente ocurrió durante la lucha estelar en la que se enfrentaron el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. De acuerdo con los reportes del caso, El Búho recibió un fuerte castigo en el cuadrilátero y no volvió a levantarse. Los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

En una transmisión en vivo, el gladiador consideró que la maniobra que terminó con la vida del árbitro fue un accidente y sostuvo que no habría existido intención de lastimarlo. Sin embargo, el Hijo de Fishman permanece a disposición del Ministerio Público mientras se investiga el caso por el presunto delito de homicidio culposo.

El luchador mexicano Latin Lover defendió al Hijo de Fishman tras la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en el pancracio como El Búho , durante una función de lucha libre en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

“Del hijo de Fishman, que por supuesto no lo hizo con la intención de, obviamente, de que falleciera, ni tampoco de lastimarlo, fue un accidente lo que pasó”, expresó Latin Lover durante su transmisión.

LATIN LOVER EXPLICA LOS RIESGOS EN EL RING

Durante su intervención, el luchador también habló sobre la preparación física que requieren quienes participan en este deporte y explicó que una pausa prolongada por lesión puede afectar la coordinación, la resistencia y el ritmo de los movimientos.

“Hay luchadores que se desaparecen cinco o seis meses por una lesión y cuando regresan, su tiempo arriba del ring, sus movimientos, nosotros lo conocemos como el timing”, comentó.

Latin Lover detalló que recuperar la condición física puede tomar varias semanas. También recordó que El Búho acumulaba una larga trayectoria en la lucha libre, con aproximadamente 15 años como luchador y otros 30 como réferi, según lo expuesto en la transmisión.

El gladiador aprovechó el tema para hablar sobre los límites del espectáculo y los riesgos de que los movimientos fuera del cuadrilátero pongan en peligro a los asistentes.

ADVIERTE SOBRE LOS RIESGOS PARA EL PÚBLICO

Latin Lover señaló que El Fantasma, presidente de la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de la Ciudad de México, le había manifestado preocupación por los incidentes entre luchadores, aficionados y réferis.

El luchador explicó que algunos movimientos aéreos pueden llevar a los participantes más allá de las vallas de protección, donde hay personas que podrían resultar lesionadas.

“Imagínense que una pareja de recién casados, que sean superaficionados a la Lucha Libre, lleven un niño en brazos porque no tienen dónde dejarlo, donde le caiga un luchador y le pegue con la rodilla o con el talón o con la punta de la bota, qué vamos a pasar”, expuso.

Sus declaraciones se producen en medio de la discusión sobre las medidas de seguridad y el cumplimiento de los reglamentos en las funciones de lucha libre.

EL HIJO DEL SANTO TAMBIÉN SE PRONUNCIA

El Hijo del Santo también se refirió al fallecimiento de El Búho y sostuvo que lo ocurrido debe entenderse como un accidente. A través de Instagram, recordó que los réferis forman parte del gremio y expresó sus condolencias a los familiares del fallecido.

“Arriba de un ring de Lucha Libre o de Box nadie es responsable de la muerte de un compañero y los réferis son nuestros compañeros. Esto es un ACCIDENTE!”, escribió.

El luchador mencionó los fallecimientos de El Hijo del Perro Aguayo y Silver King durante otros eventos del pancracio, al recordar los momentos difíciles que enfrentaron Rey Mysterio y Juventud Guerrera tras esos sucesos.

En su mensaje, concluyó: “Descanse en paz Gerardo Germán Pineda, ‘El Búho’. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros”.

HIJO DE FISHMAN QUEDA BAJO INVESTIGACIÓN

El Hijo de Fishman, cuyo nombre es José Ángel Nájera López, fue detenido por policías municipales durante la madrugada del miércoles 7 de octubre, después de la función celebrada en Mineral de la Reforma.

Los reportes señalan que la detención ocurrió alrededor de la 01:15 horas en la colonia 11 de Julio, sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, cerca de un deportivo de la zona.

Tras su detención, el luchador quedó a disposición del Ministerio Público de Hidalgo. Peritos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo de El Búho para determinar oficialmente la causa de muerte.

Hasta el momento descrito en los reportes, la responsabilidad penal del Hijo de Fishman no está determinada. La investigación deberá establecer las circunstancias del incidente y las posibles consecuencias legales.