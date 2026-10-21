Bukele anuncia operación para rescatar a soldados salvadoreños tras ataque de pandillas en Haití

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Bukele anuncia operación para rescatar a soldados salvadoreños tras ataque de pandillas en Haití
    Vehículos policiales blindados que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) patrullan cerca del aeropuerto en Puerto Príncipe, Haití, el martes 20 de octubre de 2026. AP

La violencia de las pandillas ha desplazado a casi 1.5 millones de personas en Haití en los últimos años, con más de 5 mil 700 personas muertas o heridas desde enero de 2026

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el miércoles que ha lanzado una operación militar para rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos tras el ataque de pandillas contra un vehículo blindado en Haití el fin de semana, y amenazó con un ataque mayor si no los “liberan” vivos.

El ataque —considerado la primera gran agresión desde que una fuerza internacional inició operaciones en el país caribeño contra las pandillas, ocurrió el domingo en Croix-des-Bouquets, una comunidad en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que ahora está controlada por esos grupos violentos.

Bukele revive la tradición latinoamericana de las exhumaciones políticas

“Hoy (miércoles) hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos. Y no tomen nuestras palabras como amenazas vacías”, indicó Bukele en su cuenta de la red social X.

Dirigiéndose a jefes y miembros de pandillas, Bukele les pidió devolver a los salvadoreños “vivos, sin ningún daño”, y les advirtió que, si lo hacen de esa manera, “todo volverá a ser como antes del secuestro”.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron en un comunicado el lunes que los cuatro técnicos de aviación regresaban al campamento cuando el vehículo blindado fue atacado con explosivos e incendiado.

Indicaron que los cuatro hombres lograron huir del vehículo en llamas y que se está trabajando con fuerzas internacionales “para establecer contacto y determinar la ubicación de nuestros militares”.

Bukele señaló en su mensaje en X que la misión de El Salvador “solo cuenta con pilotos y personal técnico” que realizan como “trabajo principal” evacuaciones médicas y “no hacer la guerra”.

El Salvador aprobó una ley para renovar por 12 meses —desde el 2 octubre de 2026— la participación de la Fuerza Armada en la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. La ONU autorizó en septiembre de 2025 esa fuerza de supresión de 5.550 integrantes a fin de reemplazar a una anterior fuerza multinacional liderada por Kenia, que tuvo dificultades por la falta de fondos y recursos en su intento por ayudar a la Policía Nacional de Haití a contener la violencia de las pandillas.

La fuerza de supresión de pandillas cuenta actualmente con más de 2 mil efectivos desplegados en Haití, incluidos soldados de Chad, Jamaica y Guatemala.

Costa Rica abre una megacárcel al estilo de Bukele. ¿Cómo llegó aquí el país más estable de Centroamérica?

La violencia de las pandillas ha desplazado a casi 1.5 millones de personas en Haití en los últimos años, con más de 5 mil 700 personas muertas o heridas desde enero hasta mediados de septiembre, y más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia
Secuestros
Política Internacional

Localizaciones


El Salvador
Haití

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Traición a la patria según la 4T

Traición a la patria según la 4T
true

Chihuahua, un pantano de simulaciones de justicia

La presidenta anunció un proceso de digitalización y reducción de trámites en el IMSS para mejorar la atención médica y encontrar recursos que permitan elevar los salarios del personal.

’Tiene que cooperar’... Sheinbaum hace llamado al sindicato del IMSS; necesita mejorar sus sistemas de almacenamiento y distribución
La Fiscalía aportó cerca de 150 datos de prueba y la próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.

Por caso CIA, dictan prisión preventiva oficiosa a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; junto a Masa de Aire Frío, azotarán con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
¿Recuerdan cuando los relojes se atrasaban o adelantaban por el cambio de horario? Ahora ya no lo hacemos desde que entró en vigor el decreto de Husos Horarios, pero algunos municipios sí será necesario.

Cambio de Horario en México: ¿En qué municipios se atrasa el reloj en noviembre 2026?
La boletera de múltiples conciertos y eventos de entretenimiento en el país, Ticketmaster México realizó una actualización en su aplicación para dispositivos móviles diseñada para mejorar la adquisición de entradas.

¿Te gusta ir a conciertos? Ticketmaster México renueva su app: las nuevas funciones para comprar boletos
Santos Laguna buscará ante Pumas su sexta victoria consecutiva, una marca inédita en la historia de los Guerreros dentro de los torneos cortos.

Santos vs Pumas: Guerreros van por histórica sexta victoria al hilo en Liga MX