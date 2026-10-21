Bukele anuncia operación para rescatar a soldados salvadoreños tras ataque de pandillas en Haití

El ataque —considerado la primera gran agresión desde que una fuerza internacional inició operaciones en el país caribeño contra las pandillas, ocurrió el domingo en Croix-des-Bouquets, una comunidad en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que ahora está controlada por esos grupos violentos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , anunció el miércoles que ha lanzado una operación militar para rescatar a cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos tras el ataque de pandillas contra un vehículo blindado en Haití el fin de semana, y amenazó con un ataque mayor si no los “liberan” vivos.

“Hoy (miércoles) hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos. Y no tomen nuestras palabras como amenazas vacías”, indicó Bukele en su cuenta de la red social X.

Dirigiéndose a jefes y miembros de pandillas, Bukele les pidió devolver a los salvadoreños “vivos, sin ningún daño”, y les advirtió que, si lo hacen de esa manera, “todo volverá a ser como antes del secuestro”.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador informaron en un comunicado el lunes que los cuatro técnicos de aviación regresaban al campamento cuando el vehículo blindado fue atacado con explosivos e incendiado.

Indicaron que los cuatro hombres lograron huir del vehículo en llamas y que se está trabajando con fuerzas internacionales “para establecer contacto y determinar la ubicación de nuestros militares”.

Bukele señaló en su mensaje en X que la misión de El Salvador “solo cuenta con pilotos y personal técnico” que realizan como “trabajo principal” evacuaciones médicas y “no hacer la guerra”.

El Salvador aprobó una ley para renovar por 12 meses —desde el 2 octubre de 2026— la participación de la Fuerza Armada en la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. La ONU autorizó en septiembre de 2025 esa fuerza de supresión de 5.550 integrantes a fin de reemplazar a una anterior fuerza multinacional liderada por Kenia, que tuvo dificultades por la falta de fondos y recursos en su intento por ayudar a la Policía Nacional de Haití a contener la violencia de las pandillas.

La fuerza de supresión de pandillas cuenta actualmente con más de 2 mil efectivos desplegados en Haití, incluidos soldados de Chad, Jamaica y Guatemala.