$!Bukele revive la tradición latinoamericana de las exhumaciones políticas

El presidente de El Salvador instauró un nuevo mausoleo dedicado a Francisco Morazán, prócer del siglo XIX, lo que ha generado orgullo entre visitantes y recelos entre quienes cuestionan sus aspiraciones regionales. El sol estaba a punto de ponerse en El Salvador un día de septiembre cuando el presidente Nayib Bukele estrenó su nuevo proyecto personal. Incluso para los exigentes estándares del espectáculo político latinoamericano, fue asombroso.

Vestido como un general napoleónico, con un uniforme adornado con ribetes dorados, Bukele caminó frente a soldados armados con bayonetas, desenvainó una espada y la colocó sobre unos restos humanos recién desenterrados. En videos producidos por el Estado, Bukele dijo a millones de seguidores en las redes sociales que una urna con lo que queda de Francisco Morazán, un gobernante centroamericano del siglo XIX, acababa de ser colocada en una cripta donde sería resguardada “para siempre”. “Francisco Morazán nació hondureño”, dijo Bukele. “Pero vivió, luchó y murió como centroamericano”. El espectáculo centró nuevamente la atención en Bukele, quien ha socavado las garantías democráticas, ha llevado a cabo detenciones masivas y ha reducido drásticamente los índices de delincuencia, todo ello mientras disfruta de un enorme apoyo popular. La Asamblea Legislativa, dominada por Bukele, eliminó los límites de mandato presidencial, lo que le permite permanecer en el poder de forma indefinida.

Al hacerlo, Bukele ha surgido como uno de los principales aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en América Latina, transformando su pequeño país en un centro para encarcelar a deportados que llegan desde suelo estadounidense mientras trolea a los demócratas electos que se oponen al gobierno de Trump. Bukele ha acumulado tanto poder que la exhibición de esplendor causó revuelo en toda Centroamérica: ¿por qué desenterraba a una figura que murió hace tanto tiempo y que ya descansaba en el cementerio más prestigioso de El Salvador? Manuel Zometa, un especialista en derecho constitucional radicado en El Salvador y uno de los pocos críticos francos en un sistema hostil a la disidencia, calificó el nuevo mausoleo de Bukele como un intento de afirmar un mayor dominio sobre el panorama político del país.

“Su popularidad está bajando un poco”, dijo Zometa, citando encuestas que muestran que los altísimos índices de aprobación de Bukele están cayendo ligeramente a medida que se intensifican las preocupaciones económicas por el aumento de la inflación y el desempleo. “Como ya no le puede exprimir más a la seguridad entonces recurre a la técnica manual de desenterrar a un prócer”. América Latina cuenta con una rica tradición de exhumaciones políticas y líderes que utilizan esos rituales para promover sus propias ambiciones, al margen de cómo eso pueda perturbar la búsqueda de tranquilidad en el más allá de quienes llevan mucho tiempo sepultados. Aunque gobierna desde la derecha, Bukele está siguiendo ejemplos establecidos de manera prominente por la izquierda en este siglo (representantes de Bukele no respondieron a una solicitud de comentarios). Hugo Chávez, el fallecido gobernante de Venezuela, desenterró al héroe libertador Simón Bolívar y luego depositó los restos en un nuevo y colosal mausoleo. De manera similar, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, trasladó las cenizas de Eloy Alfaro, un líder decapitado por una turba, a un nuevo mausoleo. El giro más reciente de Bukele a esta costumbre ya parece estar rindiendo dividendos políticos. Los guías dicen que miles de visitantes acuden a diario al nuevo mausoleo, ubicado en lo que alguna vez fue un hotel deteriorado en el centro histórico de San Salvador, la capital. Multitudes de vendedores ambulantes han sido retiradas del enclave de alta seguridad. Las calles circundantes tienen el aspecto de haber sido limpiadas a fondo. Una nueva y futurista biblioteca nacional de 54 millones de dólares, otorgada como regalo por China, está ubicada justo enfrente del mausoleo.

Una vez dentro de la nueva cripta climatizada, los guías explican la importancia histórica de Morazán. Los soldados con uniformes de gala de época intentan permanecer inmóviles mientras montan guardia frente a los restos. Grecia Montserrat, de 22 años, vino con su madre para ver de qué se trataba el asunto. Dijo que solo tenía una vaga idea de quién era Morazán porque, en su opinión, las autoridades de izquierda previas “solo nos enseñaban a admirar a la guerrilla”. Montserrat, una estudiante universitaria de diseño gráfico, dijo que estaba impresionada por la fachada recién pintada del mausoleo y por el hecho de que el edificio está abierto casi todos los días, con entrada gratuita, hasta la medianoche. “Todo esto me llena de orgullo de ser salvadoreña”, dijo.

Sin embargo, algunos historiadores han expresado su desconcierto ante la decisión de Bukele de exaltar a Morazán, de origen hondureño, puesto que El Salvador ha venerado tradicionalmente como padre fundador a otro gobernante del siglo XIX, Gerardo Barrios, de origen salvadoreño. Morazán era visto más como un líder regional debido a su papel como la fuerza detrás de la República Federal de Centroamérica, un intento en la década de 1820 de fusionar las antiguas provincias del Imperio español en un solo Estado soberano. Ese proyecto fracasó y un pelotón de fusilamiento de las fuerzas insurgentes ejecutó a Morazán en 1842 en Costa Rica. Él estipuló en su testamento que quería ser enterrado en El Salvador.

Pero Morazán también es considerado el padre fundador de la vecina Honduras, donde la principal academia militar de ese país, sus plazas más importantes, bulevares, escuelas públicas y una conmemoración de una semana entera llevan su nombre. Molestos por la nueva cripta, los comentaristas hondureños pidieron que se repatriaran los restos de Morazán y argumentaron que Bukele estaba intentando, de forma teatral, potenciar su perfil regional en una estratagema para erigirse como el líder indiscutible de Centroamérica. “Se está perfilando como un nuevo Morazán”, dijo el historiador hondureño Jorge Amaya en unas declaraciones televisadas, en las que sostenía que Bukele había empezado incluso a vestirse con un estilo que evocaba el aire marcial de Morazán, alejándose así de la gorra de béisbol puesta al revés y las mangas remangadas de su estilo anterior.

Han surgido otras dudas sobre el mausoleo. Después de la ejecución de Morazán, fue incinerado y sus cenizas pasaron años siendo trasladadas entre diferentes iglesias en El Salvador antes de ser finalmente enterradas en 1858. Pero durante un asedio a San Salvador en 1863, se dijo que las fuerzas leales a un caudillo guatemalteco invasor profanaron, y posiblemente destruyeron, el monumento que contenía las cenizas. “Yo creo que es muy difícil de determinar a esta altura, unos 180 años después, si son los restos mortales de él”, dijo Alfredo Ramírez, historiador de la Universidad de El Salvador.