Buque británico fue atacado mientras navegaba por ruta aprobada por la ONU en estrecho de Ormuz

DUBÁI.- Un buque de carga que viajaba por el estrecho de Ormuz en una ruta aprobada por Naciones Unidas fue alcanzado por un proyectil el jueves, informó el ejército británico, mientras varios petroleros lograron salir del canal empleando el mismo trayecto.

Irán ha amenazado a los buques que usan el trayecto, que discurre a lo largo de la costa de Omán. Fue promovido por una agencia marítima de la ONU.

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La apertura de un paso alternativo por la vital vía marítima aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz. El secretario de Estado Marco Rubio, en una visita al Golfo Pérsico para tranquilizar a los aliados estadounidenses, dijo que Washington estaba comprometido con la nueva ruta.

El tráfico por el estrecho ha aumentado, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El petróleo el jueves cayó brevemente por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril, una señal de que el mercado cree que la situación está mejorando.

Los dos lados siguen debatiendo los términos del acuerdo provisional —desde lograr que los barcos atraviesen la estrecha boca del Golfo Pérsico hasta el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Con el memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán tienen un periodo de 60 días para pulir los detalles. Mientras las conversaciones se celebran a puerta cerrada el presidente estadounidense Donald Trump y los líderes iraníes han parecido negociar en público, intercambiando amenazas y atribuyéndose concesiones que la otra parte niega.

Mientras tanto, el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y el grupo libanés Hezbollah ha amenazado la tregua. Líbano dice que cinco personas han muerto por ataques israelíes en los últimos dos días.