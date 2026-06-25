Buque británico fue atacado mientras navegaba por ruta aprobada por la ONU en estrecho de Ormuz

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Buque británico fue atacado mientras navegaba por ruta aprobada por la ONU en estrecho de Ormuz
    Residentes nadan en las aguas del estrecho de Ormuz mientras una pequeña lancha pasa junto a cargueros y otros buques comerciales en alta mar, cerca de Bandar Abbas, Irán. AP.
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Buque
Guerras

Localizaciones


Reino Unido

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido reportó el ataque. Dijo que no hubo víctimas ni impacto ambiental

DUBÁI.- Un buque de carga que viajaba por el estrecho de Ormuz en una ruta aprobada por Naciones Unidas fue alcanzado por un proyectil el jueves, informó el ejército británico, mientras varios petroleros lograron salir del canal empleando el mismo trayecto.

Irán ha amenazado a los buques que usan el trayecto, que discurre a lo largo de la costa de Omán. Fue promovido por una agencia marítima de la ONU.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupación en el estrecho de Ormuz tras el impacto de un petrolero después de que Irán advirtiera a los barcos que dieran la vuelta

La apertura de un paso alternativo por la vital vía marítima aliviaría la presión sobre la economía mundial y eliminaría la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz. El secretario de Estado Marco Rubio, en una visita al Golfo Pérsico para tranquilizar a los aliados estadounidenses, dijo que Washington estaba comprometido con la nueva ruta.

El tráfico por el estrecho ha aumentado, pero sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El petróleo el jueves cayó brevemente por debajo de su último precio previo a la guerra, de poco menos de 73 dólares por barril, una señal de que el mercado cree que la situación está mejorando.

Los dos lados siguen debatiendo los términos del acuerdo provisional —desde lograr que los barcos atraviesen la estrecha boca del Golfo Pérsico hasta el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido.

Con el memorando de entendimiento, Estados Unidos e Irán tienen un periodo de 60 días para pulir los detalles. Mientras las conversaciones se celebran a puerta cerrada el presidente estadounidense Donald Trump y los líderes iraníes han parecido negociar en público, intercambiando amenazas y atribuyéndose concesiones que la otra parte niega.

Mientras tanto, el recrudecimiento de los combates en Líbano entre Israel y el grupo libanés Hezbollah ha amenazado la tregua. Líbano dice que cinco personas han muerto por ataques israelíes en los últimos dos días.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Buque
Guerras

Localizaciones


Reino Unido

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Chapulineo morenista

Chapulineo morenista
true

El Pato Merlín y Sheinbaum: Dos estampas mundialistas

Por eso ve probable que la inflación de servicios se mantenga elevada por lo menos durante la segunda quincena de junio, pues el último juego que albergará el país será el 30 de junio.

Se disparan 15% tarifas de hotel por el Mundial de Fútbol
Fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, en Morelia. Es señalado por extorsión, homicidio y secuestro en un operativo federal y estatal.

Detienen en Michoacán a Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, objetivo prioritario vinculado a extorsión y homicidio
La Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS permite conocer el historial laboral y verificar si existen periodos pendientes antes de solicitar una pensión.

Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS... ¿Cómo revisar el historial y cuántas necesito para pensionarme?
Beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pueden seguir un proceso oficial cuando el depósito no aparece en su tarjeta del Banco del Bienestar después de la fecha establecida.

Pensión del Bienestar... Qué hacer si tu tarjeta del Banco del Bienestar no tiene saldo aunque ya pasó la fecha de pago
Historia. Milly Alcock debuta como Kara Zor-El en una aventura que expande el nuevo universo de DC Studios.

¡Llega a cines de Saltillo! Milly Alcock y Jason Momoa lideran la nueva apuesta de DC con ‘Supergirl’
El Pato Merlín se convierte en una marca protegida: tendrá representante, podrá firmar contratos y generar ingresos con actividades comerciales.VANGUARDIA/ARCHIVO

El Pato Merlín ya tiene representante... ¿Podrá facturar?