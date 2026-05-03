Buque de carga cerca de estrecho de Ormuz reporta ser atacado en medio de negociaciones

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Internacional
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    Buque de carga cerca de estrecho de Ormuz reporta ser atacado en medio de negociaciones
    Toda la tripulación a bordo del buque no identificado estaba a salvo tras el asalto frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, indicó el monitor británico. AP.

Esto marca al menos dos docenas de ataques en y alrededor del estrecho desde que comenzó la guerra de Irán

DUBÁI.- En medio de las negociaciones de la propuesta presentada por Irán, un buque de carga cerca del estrecho de Ormuz informó haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas, anunció el domingo el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de las fuerzas armadas británicas.

Irán ha advertido que el estrecho sigue cerrado y que los barcos no afiliados a Estados Unidos o Israel pueden pasar si pagan un peaje.

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Asimismo Teherán efectivamente ha cerrado el estrecho al atacar y amenazar a barcos, y el nivel de alerta en el área sigue siendo crítico.

Fue el pasado mes que el presidente Donald Trump el mes pasado ordenó a las fuerzas estadounidenses “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones iraníes que desplieguen minas en el estrecho.

La frágil tregua de tres semanas parece mantenerse, aunque Trump dijo el sábado a los periodistas que nuevos ataques seguían siendo una posibilidad.

Teherán está revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta más reciente, señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, citado por la agencia de noticias Mizan del poder judicial iraní.

Pero “en esta etapa, no tenemos negociaciones nucleares”, dijo Baghaei. El programa nuclear de Irán y su uranio enriquecido han sido el tema central en las tensiones con Estados Unidos, pero Teherán prefiere abordarlo más adelante.

Cabe destacar que la oferta más reciente de Irán pide resolver otros asuntos en un plazo de 30 días y busca poner fin a la guerra, en lugar de prolongar el alto el fuego, según medios iraníes vinculados al Estado.

Aunque el presidente Donald Trump afirmó el sábado que estaba revisando la propuesta, expresó dudas de que condujera a un acuerdo, y añadió en redes sociales que “aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que han hecho” en los casi 50 años desde la Revolución Islámica.

Asimismo fue la semana pasada que justificó las acciones de agentes navales para mantener el bloqueo en la vía marítima, por donde pasa el 20% de petróleo a nivel mundial.

La propuesta iraní de 14 puntos pide que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin a su bloqueo naval, retire fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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