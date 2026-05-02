Irán no ha pagado lo suficiente por lo hecho a la humanidad: Trump
Ante una nueva propuesta para terminar el conflicto en Medio Oriente, el presidente de EU dijo que revisará propuesta
FLORIDA, EU.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán “no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le ha hecho a la humanidad”, al referirse a la nueva propuesta enviada por Teherán para poner fin al conflicto en Medio Oriente.
El mandatario señaló que su administración analiza el planteamiento iraní, aunque expresó escepticismo sobre su viabilidad. “No puedo imaginar que sea aceptable”, escribió en redes sociales, tras adelantar que revisaría el contenido antes de emitir una postura definitiva.
De acuerdo con reportes, Irán habría presentado un plan de 14 puntos a través de Pakistán, en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos, en medio de negociaciones que se mantienen pese a la tensión. Aunque Irán no ha confirmado oficialmente el documento, medios cercanos a su gobierno aseguran que el diálogo continúa.
"I will soon be reviewing the plan that Iran has just sent to us, but can’t imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to Humanity, and the World, over the last 47 years..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/XFcIRvmR9U— The White House (@WhiteHouse) May 2, 2026
En paralelo, Trump planteó un nuevo esquema para reabrir el Estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas.
El conflicto también ha escalado en el ámbito económico, luego de que Washington advirtiera a navieras sobre posibles sanciones si realizan pagos a Irán para cruzar la zona.
En el plano interno iraní, crece la preocupación por la salud de la activista Narges Mohammadi, mientras organizaciones internacionales exigen su traslado médico urgente, en un contexto de creciente presión sobre Teherán.