Buques se identifican como chinos en Estrecho de Ormuz para evitar ataques por guerra de Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 12 marzo 2026
    Buques se identifican como chinos en Estrecho de Ormuz para evitar ataques por guerra de Irán
    “Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos”, puntualizó la agencia AP. AP/ VANGUARDIA

El tráfico marítimo se sigue congestionando a las afueras del Estrecho de Ormuz, del lado del Golfo de Omán y el Mar Arábigo por los ataques de EU e Irán sobre buques

Algunos buques comerciales cerca de o en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico se han declarado vinculados a China desde que comenzó la guerra con Irán, según datos de tráfico marítimo, al tiempo que sus operadores aparentemente intentan reducir los riesgos de ser blanco de ataques.

Al menos ocho embarcaciones en o cerca del golfo Pérsico y el golfo de Omán cambiaron sus señales declaradas de destino por mensajes breves como “CHINA OWNER” o “CHINA OWNER&CREW”, de acuerdo con datos de la plataforma de seguimiento de buques MarineTraffic analizados por The Associated Press.

TE PUEDE INTERESAR: Discurso del nuevo líder de Irán asegura mantener cierre del Estrecho de Ormuz, venganza y unidad

“El objetivo principal de que los buques se identifiquen públicamente como ‘chinos’ al transitar el golfo o el estrecho de Ormuz es, ante todo, reducir el riesgo de ser atacados, más que facilitar el paso por el propio estrecho”, explicó Ana Subasic, analista de riesgo comercial en la firma de datos y análisis Kpler, propietaria de MarineTraffic.

Algunos de los buques atravesaron el estrecho y se dirigieron a sus destinos. Otros seguían en la zona.

Por lo general, Irán y grupos afiliados han evitado atacar barcos vinculados a China, señaló Subasic, dada la postura relativamente neutral de China y sus vínculos económicos más fuertes con Irán.

“El mensaje es más bien algo como: ‘no me confundan con el tipo de barco que dijeron que atacarán’”, comentó Kun Cao, director de clientes en la consultora Reddal.

Los ataques iraníes contra embarcaciones en el golfo Pérsico y la región en general han incrementado especialmente la preocupación entre las navieras. Al menos 19 buques comerciales en la zona habían resultado dañados en la guerra hasta el jueves.

La mayoría de las ocho embarcaciones identificadas por MarineTraffic no enarbolaban bandera china. Sus Estados de abanderamiento incluían Panamá y las Islas Marshall, aunque Cao, de Reddal, observó que la bandera de un buque a menudo “tiene poco que ver con la nacionalidad del propietario” en el transporte marítimo comercial.

Aunque muchos graneleros tienen fuertes vínculos con China en términos de propiedad, operación y carga, la efectividad real de declararse vinculados a China para evitar ataques no está clara, indicó Rico Luman, economista sénior del banco neerlandés ING, especializado en transporte y logística.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Comercio Internacional

Localizaciones


Irán

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo

Reforma electoral: Desacuerdos momentáneos de fondo
true

Morena: Quién manda aquí... por ahora
Sheinbaum destacó que en CDMX se implementaron protocolos que se deben replicar en el resto de estados.

Anuncia Claudia Sheinbaum iniciativa para homologar investigaciones de feminicidio
Regreso. El especial incluirá recreaciones del set original, material inédito y una entrevista con la cantante.

Así será el especial de ‘Hannah Montana’ con Miley Cyrus por su 20 aniversario en Disney+
Bancos en México cerrarán del 14 al 16 de marzo por el puente. La CNBV explicó si los cajeros automáticos seguirán funcionando y cuándo se reanudarán operaciones.

Cierre masivo de bancos en México... ¿dejarán de funcionar los cajeros automáticos durante el puente?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 40 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Personaje. La actriz confirmó su participación como la villana del nuevo proyecto de Disney inspirado en ‘Rapunzel’.

Kathryn Hahn será ‘Madre Gothel’ en el live action de ‘Enredados’
Luis Ángel Gómez representa una luz de esperanza para el proyecto deportivo del club, último lugar de la tabla general del Clausura 2026.

Luis Ángel Gómez, de Santos Laguna, la esperanza juvenil para el renacer de un equipo alicaído