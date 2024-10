Busca el papa Francisco que las mujeres tengan cada vez mayor responsabilidad en el Vaticano

“ No quiero limitar el discurso del rol de la mujer en la Iglesia al tema del ministerio. Además, en general, el machismo y el feminismo son lógicas de ‘mercado’. En este tiempo estoy tratando cada vez más de hacer entrar a las mujeres en el Vaticano con papeles de responsabilidad cada vez más alta ”, aseguró el pontífice según la transcripción que publica la revista Civilta católica .

“En el Dicasterio para los religiosos la vicepresidenta es una mujer. La vicepresidenta del Dicasterio para la Economía es una mujer. Las mujeres, en definitiva, entran al Vaticano con papeles de alta responsabilidad: seguiremos por este camino”, explicó, al considerar que “las cosas funcionan mejor que antes”.

Y agregó: “Una vez me encontré con la presidenta (de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen. Hablábamos de un problema específico, y le pregunté: ‘¿Pero cómo hace usted para manejar este tipo de problemas?. Ella me respondió: ‘Como hacemos todas nosotras las madres’. Su respuesta me hizo reflexionar mucho...”, concluyó.