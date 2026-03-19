Busca EU 200 mil millones de dólares adicionales para la guerra en Irán

El departamento envió la solicitud a la Casa Blanca, de acuerdo con un alto funcionario de la administración, quien habló bajo condición de anonimato para tratar información privada. Al ser consultado sobre la cifra en una conferencia de prensa el jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no la confirmó directamente y señaló que podría cambiar.

El Pentágono busca 200 mil millones de dólares en fondos adicionales para la guerra con Irán , una cantidad considerable que sin duda será recibida con preguntas del Congreso, que tendría que aprobar cualquier nuevo dinero.

“Se necesita dinero para matar a los malos”, manifestó Hegseth.

Pero afirmó: “vamos a volver al Congreso y a nuestra gente allí para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada”.

Es una cifra extraordinariamente alta y se suma a la financiación adicional que el Departamento de Defensa ya recibió el año pasado en el gran proyecto de recortes fiscales del presidente Donald Trump. Tal solicitud tendría que ser aprobada por el Congreso, y no está nada claro que ese gasto cuente con apoyo político.

El Congreso se prepara para una nueva solicitud de gasto, pero no está claro que la Casa Blanca haya transmitido la petición para su consideración. The Washington Post informó primero sobre la nueva solicitud de financiación.

Cualquier nueva financiación tendría que ser aprobada por el Congreso, que no ha autorizado la guerra, y está mostrando una creciente inquietud por el alcance y la estrategia de la operación militar.

El Congreso está controlado por el Partido Republicano del presidente, pero muchos de los legisladores más conservadores también son halcones fiscales, con poco apetito político por el gasto ya sea en operaciones militares u otros asuntos. Y los demócratas seguramente rechazarán tal solicitud, exigiendo planes más detallados sobre la estrategia y los objetivos militares.

La cantidad solicitada supondría un aumento considerable del presupuesto anual del Pentágono, que el Congreso aprobó en más de 800 mil millones de dólares para el actual año fiscal.

Eso se suma a unos 150 mil millones de dólares que el Congreso dio al Departamento de Defensa en el proyecto de recortes fiscales del año pasado, gran parte de ello para proyectos específicos y mejoras generales de las operaciones del Pentágono.

Mientras que algunos de los mayores defensores de las fuerzas armadas en el Capitolio están a favor de gastos para mejorar las capacidades de defensa frente a amenazas emergentes, otros sin duda señalarán la atención médica y otras necesidades internas que consideran prioridades más importantes.