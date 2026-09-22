Cae a su mínimo, hasta un 29%, la aprobación de Trump en política exterior, según sondeo de CNN

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    Cae a su mínimo, hasta un 29%, la aprobación de Trump en política exterior, según sondeo de CNN
    El presidente Donald Trump llega para firmar un acuerdocon la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielse, en la sede de la ONU. AP/Julia Demaree Nikhinson
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por EFE

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El 73 % de los republicanos aprobó en marzo la gestión de Trump en materia internacional, una cifra que ahora desciende al 60 %.

WASHINGTON- La aprobación del presidente de EE.UU., Donald Trump, en política exterior ha caído hasta el 29 %, el dato más bajo de las encuestas realizadas, principalmente por la guerra de Irán, según muestra un sondeo de la cadena CNN publicado este martes.

El muestreo refleja la peor cifra de apoyo para la política foránea de Trump tanto en su primer como en el segundo mandato y muestra una progresiva tendencia a la baja en la que aumenta la oposición a la guerra de Irán, sobre todo entre los republicanos, ya que solo un 26 % aprueba la gestión del republicano en Oriente Medio frente al 33 % que la desaprueba.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-afirma-ante-la-onu-que-mexico-es-el-epicentro-de-la-violencia-de-los-carteles-FC23652766

El 73 % de los republicanos aprobó en marzo la gestión de Trump en materia internacional, una cifra que ahora desciende al 60 %.

Con respecto a la guerra de Irán, el 53 % de los menores de 45 años de tendencia republicana la desaprueba así como el 54 % de los que afirman no pertenecer al movimiento de base trumpista ‘Make America Great Again’ (MAGA).

El 78 % de los adultos encuestados considera que el presidente no está haciendo lo suficiente para parar la guerra y tres cuartas partes estiman que no tiene un plan claro para solucionar el conflicto.

Además, en torno a un 32 % cree que la guerra se prolongará a largo plazo, el porcentaje más alto desde el inicio del conflicto en febrero, de acuerdo a CNN.

La encuesta, realizada por la empresa de investigación de mercado y opinión pública SSRS, muestra que el 65 % considera que la política exterior de Trump daña la reputación de Estados Unidos en el mundo frente a un 20 % que estima que sí mejora su imagen.

Con respecto a la guerra de Irán, un 71 % opina que ha perjudicado los intereses estadounidenses en lugar de beneficiarlos, frente a un 18 % que peinsa lo contrario, y un 76 % afirma que no ha merecido la pena.

Desde principios de año, la validación de Trump en materia internacional ha descendido en las encuestas de CNN, del 39 % de enero al 31 % en abril y mayo y ahora a una desaprobación del 71 % en esta encuesta realizada el 16 y 17 de septiembre entre 1.206 adultos estadounidenses. El sondeo tiene un margen de error de más menos 3,5 puntos porcentuales.

Las encuestas publicadas por otras entidades en esta segunda quincena de septiembre registran también unos niveles de desaprobación de entre el 56 %, como mostró una encuesta de NBC, y el 66 % que reflejó un muestreo de Reuters.

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