Cae el fentanilo incautado en EU y pierde pureza, un indicio de escasez de precursores

VIENA- Las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos bajaron en 2024 de 29 a 23 toneladas y la pureza de la droga decomisada también disminuyó, un patrón que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) considera un indicio de mayores dificultades para acceder a precursores.

Este es uno de los datos recogidos en el informe anual de la JIFE, un órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de los tratados contra las drogas, y que fue difundido este jueves en Viena.

El informe señala que se espera que la cantidad total de fentanilo incautado en EEUU haya disminuido también en 2025, «lo que podría ser un indicio de que el tráfico de fentanilo está siendo combatido con éxito».

«Además, la pureza del fentanilo incautado ha disminuido, un posible indicio de que a los traficantes les ha resultado más difícil obtener los precursores necesarios para su fabricación», agrega la JIFE.

El informe, citando datos oficiales estadounidenses, indica que las muertes por sobredosis en EEUU en 2024 cayeron a 80.391 casos, un 27 % menos que en 2023, un descenso que la JIFE vincula a una combinación de factores que incluye la mayor difusión de naloxona, el fármaco que revierte de forma rápida una sobredosis de opioides.

En su informe, la Junta atribuye el descenso de fallecimientos no solo al uso de la naloxona, sino también a un mejor acceso a tratamientos, cambios en la oferta de drogas, así como a más programas de prevención.

Canadá también informó de una disminución de las sobredosis, con 7.146 muertes en 2024, un 17 % menos que en 2023.