Tráfico de fentanilo a EU se reduce a un 56%: destaca Trump en su discurso del Estado de la Unión

Este 24 de febrero, durante su discurso sobre el estado de la Unión en el Capitolio, Donald Trump destacó que Estados Unidos ahora cuenta con “la frontera más sólida” a diferencia de administraciones pasadas.

Derivado de ello, detalló que los cruces fronterizos se redujeron a cero y que el tráfico de fentanilo cayó hasta un 56%. De la misma forma, los índices de muertes violentas disminuyeron y la inflación registró una baja.

Ante la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, Trump subrayó: “En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingresen legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación”.