Tráfico de fentanilo a EU se reduce a un 56%: destaca Trump en su discurso del Estado de la Unión

Internacional
/ 24 febrero 2026
    Tráfico de fentanilo a EU se reduce a un 56%: destaca Trump en su discurso del Estado de la Unión
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso del Estado de la Unión en el Capitolio. AP

Donald Trump destacó que, de momento, Estados Unidos tiene la frontera con México más segura de los últimos años

Este 24 de febrero, durante su discurso sobre el estado de la Unión en el Capitolio, Donald Trump destacó que Estados Unidos ahora cuenta con “la frontera más sólida” a diferencia de administraciones pasadas.

Derivado de ello, detalló que los cruces fronterizos se redujeron a cero y que el tráfico de fentanilo cayó hasta un 56%. De la misma forma, los índices de muertes violentas disminuyeron y la inflación registró una baja.

TE PUEDE INTERESAR: Demócratas se ausentan durante el discurso sobre el estado de la Unión de Donald Trump

Ante la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos, Trump subrayó: “En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingresen legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación”.

La política migratoria se ha mantenido como uno de los ejes prioritarios de su administración desde el inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan vigilancia fronteriza en Texas, tras muerte de El Mencho

En paralelo, la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales durante protestas contra redadas migratorias en Mineápolis provocó una crisis política que derivó en el cierre del Departamento de Seguridad Nacional.

(Información en proceso...)

