Trump compara el fentanilo con un arma química y anuncia mayor ofensiva contra cárteles mexicanos

El anuncio llegó apenas días después de un operativo en México que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque el presidente estadounidense no profundizó en ese hecho específico, sí lo vinculó indirectamente con su estrategia regional contra el tráfico de drogas.

Durante su discurso ante el Capitolio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , colocó nuevamente el combate al narcotráfico y al fentanilo en el centro de su agenda de seguridad nacional. El mandatario aseguró que su administración intensificará operaciones contra organizaciones criminales internacionales, con énfasis en los cárteles mexicanos , a los que previamente designó como organizaciones terroristas extranjeras.

Trump defendió las acciones militares desplegadas en zonas marítimas del Caribe para interceptar cargamentos ilícitos y afirmó que su campaña ha debilitado las finanzas de grupos criminales. Según el mandatario, estas operaciones también habrían reducido el flujo de drogas hacia territorio estadounidense, una afirmación que forma parte de su narrativa política de seguridad.

EL FENTANILO COMO AMENAZA GLOBAL

Uno de los puntos más controvertidos del discurso fue la reiteración de que el fentanilo ha sido declarado como “arma de destrucción masiva”. La clasificación se formalizó mediante una orden ejecutiva firmada en 2025, bajo el argumento de que la sustancia provoca niveles de mortalidad comparables a amenazas químicas por su alta letalidad incluso en dosis mínimas.

“El fentanilo ilícito está más cerca de un arma química que de una droga”, sostuvo el presidente en declaraciones previas al firmar el decreto. La administración estadounidense argumenta que apenas dos miligramos pueden resultar mortales, lo que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en ese país.

La medida ha generado preocupación internacional debido a sus posibles implicaciones legales y militares. Expertos señalan que el concepto de arma de destrucción masiva suele asociarse a amenazas nucleares, biológicas o químicas, lo que abre debates sobre el alcance de las acciones que Washington podría justificar bajo ese marco.

TENSIONES POLÍTICAS Y REGIONALES

En su intervención, Trump también afirmó que “grandes partes de México” están bajo control de organizaciones criminales, un comentario que reavivó tensiones diplomáticas en la región. Además, prometió ampliar la cooperación —y presión— sobre gobiernos latinoamericanos para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El mandatario insistió en que no permitirá que “narcos extranjeros envenenen a nuestra juventud”, reforzando un discurso que vincula la crisis de opioides con amenazas externas. El fentanilo se ha convertido en una de las principales causas de muerte por sobredosis en territorio estadounidense, lo que ha impulsado políticas más agresivas en materia de seguridad.

Sin embargo, legisladores demócratas han cuestionado el enfoque unilateral del gobierno, señalando que la estrategia debería incluir componentes de salud pública, prevención y tratamiento de adicciones, además de acciones de seguridad.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL FENTANILO Y LA POLÍTICA ANTIDROGAS

• El fentanilo es un opioide sintético utilizado legalmente como anestésico en medicina, pero su versión ilícita es mucho más potente y peligrosa.

• Dos miligramos —una cantidad equivalente a unos granos de sal— pueden ser suficientes para causar la muerte.

• La crisis de opioides en Estados Unidos ha provocado cientos de miles de fallecimientos en la última década, superando en algunos periodos a otras causas de mortalidad por drogas.

El discurso del presidente estadounidense confirma que el combate al narcotráfico seguirá siendo un eje central de su política exterior y de seguridad, en un contexto marcado por operaciones militares, tensiones diplomáticas y un debate creciente sobre los límites del uso de la fuerza frente a la crisis de drogas.