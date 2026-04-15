Caen 35% muertes por sobredosis en Estados Unidos; destacan cooperación de México

Las muertes por sobredosis registraron una disminución -respecto al máximo de 2023- de 35 por ciento en Estados Unidos, durante el primer año de la actual administración del presidente Donald Trump, afirmó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

El diplomático, que basó su declaración en cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), señaló que en la caída ha influido el desmantelamiento de los cárteles de la droga, con la cooperación de México.

“Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”, escribió el diplomático estadounidense en sus redes.