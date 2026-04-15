Caen 35% muertes por sobredosis en Estados Unidos; destacan cooperación de México
El embajador de EU en México, Ronald Johnson, señaló que se ha logrado una reducción respecto al pico de más de 114 mil fallecimientos de 2023
Las muertes por sobredosis registraron una disminución -respecto al máximo de 2023- de 35 por ciento en Estados Unidos, durante el primer año de la actual administración del presidente Donald Trump, afirmó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.
El diplomático, que basó su declaración en cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), señaló que en la caída ha influido el desmantelamiento de los cárteles de la droga, con la cooperación de México.
“Desmantelar a los cárteles, junto con la cooperación con México, salva vidas y fortalece nuestra seguridad compartida. Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”, escribió el diplomático estadounidense en sus redes.
La embajada de Estados Unidos señaló que, en las acciones conjuntas de protección en la frontera entre Estados Unidos y México, también se han reducido 95 por ciento los encuentros con personas migrantes en situación irregular y van 11 meses sin liberar a un migrante ilegal en el país.
Por otro lado, Johnson señaló que se han invertido 4.6 mil millones de dólares para construir en la frontera un “muro inteligente e impenetrable” y se ha desplegado a 19 mil 500 agentes.
En 2023, autoridades estadounidenses registraron 114 mil 664 muertes vinculadas a sobredosis de drogas.