¿Tu recibo de luz subió? Así puedes evitar la tarifa DAC de la CFE

El incremento de las temperaturas en distintas regiones de México, como la Comarca Lagunera, ha provocado un mayor uso de sistemas de enfriamiento como el aire acondicionado. Aunque esto mejora la calidad de vida, también puede impactar directamente en el bolsillo si no se controla el consumo de energía. Uno de los principales riesgos es caer en la tarifa de alto consumo de la CFE, conocida como tarifa DAC.

¿Qué es la tarifa de alto consumo de la CFE? La tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo) es un esquema que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuando un hogar supera el límite de consumo promedio establecido para su región. Este límite puede variar entre 250 y 2,500 kWh mensuales, dependiendo de factores como el clima. ¿Por qué es más cara? La principal diferencia entre la tarifa regular y la DAC es el subsidio: - En la tarifa regular, el gobierno cubre una parte del costo de la energía - En la tarifa DAC, el usuario paga el costo total por cada kilowatt-hora consumido Esto provoca que el recibo de luz aumente considerablemente, incluso si el incremento en el consumo parece moderado.

Principales causas del alto consumo eléctrico El paso a la tarifa DAC suele darse de manera gradual y muchas veces sin que el usuario lo note. Sin embargo, hay hábitos y factores que influyen directamente: - Uso constante de aire acondicionado - Electrodomésticos antiguos o de alto consumo - Mantener varios aparatos encendidos al mismo tiempo - Falta de control en el uso de energía durante todo el día Durante la temporada de calor, estos factores se intensifican, elevando el consumo promedio del hogar. Cómo evitar la tarifa DAC y reducir tu recibo Aunque caer en la tarifa de alto consumo puede parecer inevitable en ciertas épocas del año, sí existen formas de prevenirlo y, en algunos casos, regresar a una tarifa subsidiada. Cambios clave en el consumo diario Adoptar hábitos más eficientes puede marcar una diferencia significativa: - Usar el aire acondicionado de forma moderada y con mantenimiento adecuado - Apagar luces y aparatos que no estén en uso - Desconectar dispositivos que consumen energía en modo standby - Inversión en eficiencia energética Además de los hábitos, también es importante considerar mejoras en el hogar: - Sustituir focos tradicionales por tecnología LED - Cambiar electrodomésticos por modelos de bajo consumo - Aprovechar la luz natural para reducir el uso de iluminación artificial ¿Se puede salir de la tarifa DAC? Sí. La CFE permite regresar a una tarifa subsidiada cuando el consumo eléctrico disminuye de forma sostenida por debajo del límite establecido. Sin embargo, este proceso no es inmediato, por lo que mantener hábitos eficientes es clave a largo plazo.

Un cambio que impacta tu economía La tarifa de alto consumo no solo representa un aumento en el recibo de luz, sino también un indicador de cómo se utiliza la energía en el hogar. En un contexto donde el calor impulsa el uso de electricidad, tomar decisiones informadas puede ayudarte a evitar gastos innecesarios. Pequeños ajustes en el consumo diario pueden marcar la diferencia, especialmente en temporadas donde el uso de energía se dispara. Entender cómo funciona la tarifa DAC es el primer paso para mantener el control de tus finanzas y evitar sorpresas en tu recibo de luz.

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